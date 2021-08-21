Два автомобиля сгорели в барнаульском посёлке Южном возле дома по улице Мусоргского, 40. По сообщениям очевидцев, одна из машин взорвалась.

Согласно фотографиям в паблике "Инцидент Барнаул", машины находились на парковке рядом друг с другом. На месте работали пожарные. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

Напомним, что вечером 11 августа ребёнок поджёг машину возле здания на улице Червонной, 25. Изначально загорелся ВАЗ-2106, пламя от которого перекинулось на рядом стоящую Toyota.

При просмотре записи с камеры видеонаблюдения выяснилось, что "шестёрка" была не закрыта и в неё забрался мальчик на вид лет 10, одетый в белую футболку и шорты. Через какое-то время ребёнок из салона вылез, а автомобиль загорелся.