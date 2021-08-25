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Такой день. Первое место на Паралимпиаде и проверка возможного загрязнения Оби

, ИА "Амител"
О главных событиях за 25 августа

В Барнауле на улице Аванесова установили первую электронную колонку, из которой можно набрать воды, только если имеется ключ-карта. "Ключи" к колонкам будут только у семей, за которыми они закреплены. Например, в данном случае выдали восемь карточек.

Пловец из Алтайского края Роман Жданов занял первое место в заплыве на 50 метров брассом на Паралимпиаде в Токио. Более того, спортсмен установил новый мировой рекорд на этой дистанции, побив предыдущее достижение ровно на секунду.

В Барнауле полицейские пресекли попытку сбыта наркотиков. В дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району города обратились работники скорой помощи. Медики рассказали, что возле одного из домов нашли человека в состоянии наркотического опьянения.

Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку сведений, указанных в социальных сетях о возможном загрязнении Оби рядом с Барнаулом нефтепродуктами.

Основательница алтайской компании "Эвалар" Лариса Прокопьева вошла число 25 богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Состояние Ларисы Прокопьевой и её семьи оценили в 250 млн долларов, что позволило ей занять 24-ю позицию.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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