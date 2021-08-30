Бакальчуки стали самой богатой семьёй в России

Основатели Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчуки возглавили рейтинг самых богатых семей России. Суммарно их состояние оценивается в 13,1 млрд долларов, сообщает Forbes.
Второе место заняла семья Гурьевых, владельцев "Фосагро", с состоянием 6,9 млрд долларов. Тройку замкнули Ротенберги – 5,95 млрд долларов. На четвёртой строчке разместились Гуцериевы – 3,7 млрд долларов, на пятой Евтушенковы – 3,2 млрд, на шестой – Шаймиевы – 3 млрд, на седьмой – Рахимкуловы – 1,95 млрд, на восьмой – Бажаевы – 1,75 млрд, а на девятой Линники – 1,7 млрд. Десятку замкнула семья Саркисовых, состояние которых оценивается в 1,65 млрд долларов.
Напомним, Татьяна Бакальчук попала в рейтинг богатейших людей России в 2018 году, стартовав с 600 млн долларов. В начале 2019-го она уже стала долларовым миллиардером, а к концу года заняла вторую строчку в рейтинге богатейших женщин России. При этом Бакальчук была единственным владельцем Wildberries до конца 2019 года. Тогда она передала 1% компании мужу Владиславу.
Комментарии
Там для продавцов комиссии конячьи.
Чуток математики тем кто любит "скидки".
На вайлдберис, чтобы заработать продавцу по итогу 15-20%, надо выставлять товар с наценкой не менее 400% (да, по 5-кратной цене). Потом с этой искусственно раздутой суммы суммы и выдаются все "скидки".
Комиссия вайлдберис зачатую превышает прибыль продавца, который морозит свои деньги, поставляя товар на склады вайлдбериса, еще и платит за хранение там.
Так миллиарды и делаются.
Удачно первыми зашли, а далее по закону больших чисел, люди сами идут к лидеру, что покупатели, что продавцы.
Там русские только Гурьевы, и то не факт. Русский мир он такой
Слушал интервью этой тетеньки. На бизнес вумен не похожа. Двух слов связать не может. Было 700 долларов, была в декрете, появилась идея, сделали сайт и поперло! Как итог 13 млд долларов. Ну ну. Не удивлюсь, что за ними стоят другие люди, с другими капиталами, и административным и силовым ресурсом.
похожа чем то на Шойгу, может ноги от туда растут? В РФ простого человека, который зарабатывает больше определенного порога уже силовики пресуют по полной. Здесь она просто представитель семьи из властных структур.
ЕЕ бизнес напоминает бизнес Джека МА. Тот же принцип построения.
И ноги тут видны не наших силовиков , а скорее заокеанских.
Помочь зародить бизнес , дать развиться, потом пресануть хорошенько и перекупить.
Это их схема.
Русские ?
Китайцам очень долго рассказывали как Джек не смог поступить в вуз китая, но попав в америку без образования организовал шикарный бизнес Алиэкспресс и тд.....
Какая умная Таня. Без нефти и газа
А почему состояние самых богатых семей России измеряется в долларах?
30.08.2021 16:03
- гость -
В рублях сложно оценить, суммы космические.
Все неудачники отписались?
"Двух слов связать не может"
" за ней стоят другие люди"
"она не русская"
Что только не скажут, если сами ни разу не рискнули своими "700 долларами" ,что бы осуществить свою задумку и заработать больше.
Wildberries на APO не выходит, так как бриться раскрыть истинных бенефициаров.
да и вообще в Wildberries стало все дорого, и сервис хуже