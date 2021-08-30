Бакальчуки стали самой богатой семьёй в России

Основатели Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчуки возглавили рейтинг самых богатых семей России. Суммарно их состояние оценивается в 13,1 млрд долларов, сообщает Forbes.

Второе место заняла семья Гурьевых, владельцев "Фосагро", с состоянием 6,9 млрд долларов. Тройку замкнули Ротенберги – 5,95 млрд долларов. На четвёртой строчке разместились Гуцериевы – 3,7 млрд долларов, на пятой Евтушенковы – 3,2 млрд, на шестой – Шаймиевы – 3 млрд, на седьмой – Рахимкуловы – 1,95 млрд, на восьмой – Бажаевы – 1,75 млрд, а на девятой Линники – 1,7 млрд. Десятку замкнула семья Саркисовых, состояние которых оценивается в 1,65 млрд долларов.

Напомним, Татьяна Бакальчук попала в рейтинг богатейших людей России в 2018 году, стартовав с 600 млн долларов. В начале 2019-го она уже стала долларовым миллиардером, а к концу года заняла вторую строчку в рейтинге богатейших женщин России. При этом Бакальчук была единственным владельцем Wildberries до конца 2019 года. Тогда она передала 1% компании мужу Владиславу.