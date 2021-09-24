Пролетела через весь салон. Пенсионерка получила травмы в барнаульском автобусе

Жители Барнаула пожаловались на водителя автобуса, который на ходу зажал пожилую женщину в дверях, а после криков пассажиров резко затормозил. Как сообщает родственник потерпевшей в паблике "Инцидент Барнаул", в результате пенсионерка "пролетела через весь автобус" и получила травмы.

Инцидент произошёл на маршруте № 53. Женщина зашла в салон на остановке "Медицинский университет", однако водитель тронулся с места ещё с открытыми дверями, а когда решил их закрыть – зажал пассажирку, пока та не до конца зашла в автобус.

Когда другие люди стали кричать водителю о том, что он зажал женщину в дверях – он резко затормозил и та, даже удерживаясь за поручень, потеряла равновесие и упала.

В результате пенсионерка получила сильный синяк на руке и рассекла подбородок. На место прибыли полиция и скорая помощь, которая госпитализировала пострадавшую в городскую больницу.

При этом от водителя и кондуктора женщина не получила извинений – "только предъявы и кидания" на потерпевшую, пишет участница сообщества.