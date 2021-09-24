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Пролетела через весь салон. Пенсионерка получила травмы в барнаульском автобусе

, ИА "Амител"
Согласно сообщению из соцсетей, водитель сначала зажал женщину дверями, а когда ему закричали пассажиры – резко затормозил
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула пожаловались на водителя автобуса, который на ходу зажал пожилую женщину в дверях, а после криков пассажиров резко затормозил. Как сообщает родственник потерпевшей в паблике "Инцидент Барнаул", в результате пенсионерка "пролетела через весь автобус" и получила травмы.

Инцидент произошёл на маршруте № 53. Женщина зашла в салон на остановке "Медицинский университет", однако водитель тронулся с места ещё с открытыми дверями, а когда решил их закрыть – зажал пассажирку, пока та не до конца зашла в автобус.

Когда другие люди стали кричать водителю о том, что он зажал женщину в дверях – он резко затормозил и та, даже удерживаясь за поручень, потеряла равновесие и упала.

В результате пенсионерка получила сильный синяк на руке и рассекла подбородок. На место прибыли полиция и скорая помощь, которая госпитализировала пострадавшую в городскую больницу. 

При этом от водителя и кондуктора женщина не получила извинений – "только предъявы и кидания" на потерпевшую, пишет участница сообщества.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.09.2021 08:17
- гость -

Водитель кидал предъявы потерпевшей.

24.09.2021 08:17
- гость -

Это потому что проезд дешевый, был бы дороже, автобусы бы были комфортнее ни кто бы ни куда не летал. Срочно надо поднимать. Тоже самое про отопление, батареи чуть теплые, а вот был бы тариф высок, уже бы изнывали от жары))

24.09.2021 08:28
- гость -

Амик, возьмите событие на контроль. По моему мнению таких ситуаций не должно быть в принципе. Если перевозчик не может держать под контролем свой персонал, он должен быть лишён контракта на перевозки!
Доколе!!!? Перевозчикам все будет сходить с рук???

24.09.2021 08:30
Лесопатологи бьют в набат

Это в том числе из-за того, что нет страха осуждения в коллективе. Знал бы каждый водитель, что если он высадит школьника за километр от остановки или уронит бабушку, то после этого никто из коллег не подаст ему руки, а работодатель уволит с волчьим билетом — старался бы избегать таких случаев.

Про кондукторов. Думаю, что дни этой профессии сочтены, и валидаторы в каждом салоне + выборочные проверки пассажиров скоро превратят её в анахронизм

24.09.2021 09:34
- гость -

На днях со мной тоже самое было. Водитель 41-го маршрута тронулся с места при открытых дверях, когда я еще заходила в автобус. Я вцепилась в поручень, меня мотануло, хорошо, на асфальт не выпала. На предплечье теперь синяк огромный.

24.09.2021 10:03
- гость -

Зачем заходить в автобус, который уже тронулся? Куда вы торопитесь? Особенно бабуси бегут на красный, забегают в транспорт на ходу. На пенсии время не хватает?

24.09.2021 10:07
Гость

55 разве не так едет? Особенно со спартака до вокзала

24.09.2021 10:08
гiсть

через весь автобус - зачем такое преувеличение? если она в дверях стояла, упала и получила рассечение, это больно, но не полет через весь салон

24.09.2021 10:21
Гость

Вы ещё в 80 не ездили, аттракцион ещё тот, особенно 65 когда рядом догоняет

24.09.2021 10:28
гiсть

то после этого никто из коллег не подаст ему руки, а работодатель уволит с волчьим билетом
---
наверное, когда это могло произойти (в СССР, годы 80-е), это было бы все равно показушное, космомольские собрания и т.д.
это самому водителю должно быть стыдно, если он специально травмировал пассажира, только он знает все обстоятельства, как это произошло


24.09.2021 10:37
Митенька ржевский

Работодатель перед своими водилами трепещет- многократно слышал разговоры водил между собой- если что не по ним, легко уходят от одного перевозчика к другому... Поэтому на маршрутах сплошные только что откинувшиеся в зоны кадры работают, со своим менталитетом и отношением к людям... И работают эти дяди за зарплаты, превышающие зарплату любого, кого он везёт... оттого и хамство.
А вот был бы единый, муниципальный перевозчик- картина бы поменялась сильно.

24.09.2021 10:39
- гость -

24.09.2021 10:03 - гость -
Зачем заходить в автобус, который уже тронулся?
Заходят в стоящий автобус! Просто трогается, не дождавшись, когда люди полностью зайдут, и на ходу закрывает двери. Частый случай.

24.09.2021 11:09
- гость -

24.09.2021 10:03
- гость -

Сами то поняли, что сказали? Автобус в принципе не должен трогаться с открытыми дверями.

24.09.2021 11:14
котовод

вполне могу поверить что водил мало желающих и они могут шантажировать работодателя. Дефицит рабочих рук - никто работать не хочет. Монтажников на зп от 40 000 никто даже не звонит по вакансии. Но если бы скажем СК или ГИБДД на время разбирательства автобус опечатало скажем на месяц и у водилы бы права забрало на месяц - оба бы прочувствовали это рублем и может в следующий раз бы думали как перевозить пассжиров

24.09.2021 11:49
- гость -

Я вцепилась в поручень, меня мотануло, хорошо, на асфальт не выпала. На предплечье теперь синяк огромный.

это версия для мужа?

24.09.2021 13:16
- гость -

это версия для мужа?

Для пенсионерки это очень актуально - пред мужем оправдаться ))

24.09.2021 13:55
Лесопатологи бьют в набат

24.09.2021 10:37
Митенька ржевский

Бывает едешь, а водитель рассказывает какой септик в дом установил или из какого материала 2 этаж строить будет. Попробуй-постройся сейчас с такими ценами на землю и материалы. А ещё и жена с ребёнком дома, судя по разговору, сидит. И машина. Это сколько надо получать, 60 тысяч, чтобы на всё перечисленное хватило? Или 70?..

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