Началась большая пресс-конференция Владимира Путина

В 12:00 по московскому времени началась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава государства в течение нескольких часов будет отвечать на вопросы журналистов в Манеже.
Первым на сцене появился пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, который попросил журналистов соблюдать социальную дистанцию, а также менять маски, как того требует Роспотребнадзор.
На очную пресс-конференцию пригласили 500 журналистов, это в два раза меньше, чем было до пандемии. В то же время эта конференция, в отличие от прошлогодней, будет очной.
Большинство политологов убеждены: президент может продолжить прошлогоднюю традицию по раздаче "вертолётных" денег. Такого мнения придерживается, например, Илья Гращенков. Напомним, в прошлом году всем семьям, где есть дети до 7 лет, Путин распорядился выплатить по 5 тысяч рублей до Нового года. Причём деньги шли на каждого ребёнка в семье подходящего возраста.
Традиционно трансляцию будут вести все центральные телеканалы, ряд крупных интернет-СМИ и некоторые радиостанции. Например, в прошлом году это делали Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".
Также за трансляцией вы можете следить в нашем Telegram-канале.
Комментарии
по раздаче "вертолётных" денег
ахаха.. первый раз такое название слышу - точно подходит
жаль что эта конференция без вопросов от жителей необъятной самой счастливой страны в мире
приберегу свой вопрос на сл. раз
Все к телевизору!!! Благодетель наш, батюшка выступает!
есть желающие послушать сказки?
ннееее после того как в 6 лет узнала что Деда Мороза не существует в сказки не верю
В гостях у сказки началась!
Началась большая раздача ушной лапши от Владимира Путина!
Путин сказал, что инфляция 8%. Это средняя и думаю сильно заниженная.
Печатный станок запущен как в 90-е.
Все нытики отписались или ещё будут?
Это не путин, это Ролтон!
23.12.2021 16:39
Все нытики отписались или ещё будут?
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Бросить тебя в лесу за городом и чтобы не ныл.
"Все нытики отписались или ещё будут?"
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Ты сарказм от нытья отличить не в состоянии?