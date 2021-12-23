Началась большая пресс-конференция Владимира Путина

В 12:00 по московскому времени началась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава государства в течение нескольких часов будет отвечать на вопросы журналистов в Манеже.

Первым на сцене появился пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, который попросил журналистов соблюдать социальную дистанцию, а также менять маски, как того требует Роспотребнадзор.

На очную пресс-конференцию пригласили 500 журналистов, это в два раза меньше, чем было до пандемии. В то же время эта конференция, в отличие от прошлогодней, будет очной.

Большинство политологов убеждены: президент может продолжить прошлогоднюю традицию по раздаче "вертолётных" денег. Такого мнения придерживается, например, Илья Гращенков. Напомним, в прошлом году всем семьям, где есть дети до 7 лет, Путин распорядился выплатить по 5 тысяч рублей до Нового года. Причём деньги шли на каждого ребёнка в семье подходящего возраста.

Традиционно трансляцию будут вести все центральные телеканалы, ряд крупных интернет-СМИ и некоторые радиостанции. Например, в прошлом году это делали Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".

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