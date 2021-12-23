Сегодня состоится большая пресс-конференция Владимира Путина

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится сегодня, 23 декабря. Мероприятие начнётся в 12:00 по московскому времени в эфире сразу нескольких центральных телеканалов, крупных интернет-СМИ и некоторых радиостанций.
Президент в течение нескольких часов будет отвечать на вопросы журналистов в Манеже. В отличие от прошлого года, это будет очная пресс-конференция, хоть и с ограниченным количеством мест – на встречу попадут 500 журналистов вместо 1000-1100, как это было до пандемии.
Какие именно заявления сделает Путин, пока неизвестно, но большинство политологов убеждены, что глава государства может продолжить прошлогоднюю традицию по раздаче "вертолётных" денег. Напомним, в 2020 году семьям, где есть дети до 7 лет, президент распорядился выплатить по 5 тысяч рублей до Нового года. Причём деньги шли на каждого ребёнка в семье подходящего возраста.
Комментарии
Шоу со старым клоуном ещё кто-то смотрит?
23.12.2021 07:12
- гость -
Комментарии, в большинстве своём нытиков и бездельников, читают же)) и на это найдётся свой континтингент!
23.12.2021 07:12
- гость -
Шоу со старым клоуном ещё кто-то смотрит?
Пью, курю и не женат, это Путин виноват. Опять он вам в шаровары навалил?
07:34 конечно не причем. Уже 30 лет не причем. Это все плохие бояре виноваты а царь просто не знал.
...это был тяжелый год...
Наконец-то хоть настало время, когда практически каждый может приобрести себе жильё, пусть и по слегка завышенной цене!
23.12.2021 07:44
- гость -
07:34 конечно не причем. Уже 30 лет не причем. Это все плохие бояре виноваты а царь просто не знал.
Вот только не надо сравнивать сегодняшнюю жизнь с существованием в 90-е.
23.12.2021 07:52
- гость -
А ведь ты прав! В 90-х еще была какая-то жизнь. А теперь- так, существование...
23.12.2021 07:49
- гость -
Наконец-то хоть настало время, когда практически каждый может приобрести себе жильё, пусть и по слегка завышенной цене!
Квартиры покупают, не когда она нужна, а когда у вас есть деньги купить или обслужить кредит. Все наши "хотелки" ни одна страна в мире не сможет удовлетворить.
И еще. Оденьтесь свеже, и на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом. Скажет он:
-Не хотите ли черешни?- Вы ответите: - Конечно. -
Он вам даст батон с взрывчаткой - принесете мне батон.
А за это, друг мой пьяный,- говорил он Епифану,-
Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин...-
Враг не ведал, дурачина, - тот, кому все поручил он,
Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин.
шоу мыльных пузырей для наивного лохтората
23.12.2021 07:52
- гость -
Вот только не надо сравнивать сегодняшнюю жизнь с существованием в 90-е.
Ну да, сейчас даже и перспектив нет, всё предопределено: дети "бояр" будут тоже "боярами"-казнокрадами. А нам уготована судьба дворовой челяди без права голоса.
Вангую тыщу процентов, подкинет денег, забил бы ставочку 1 к 1000, эх, жаль не принимают (
заявления Путина известны, глава государства продолжит традиции по раздаче обещаний
Поэтому, можете включить запись предыдущего выступления любого года и, не дожидаясь 12:00 московского времени, раньше всех прослушать "новые" обещания.
Про собаку спросят?
23.12.2021 08:48
almas
Что за стриптиз то, сейчас подтянуться добродетели, уволят нафиг )
В Латвии, в течение пяти месяцев, государство будут компенсировать 50% затрат на услугу системы электроэнергии конечным пользователям.
Правительство Эстонии выплатит компенсации за удорожание коммунальных услуг (электричество, газ, центральное отопление) семьям, где доход на первого члена составляет менее 1126€ в месяц. Компенсация ожидается в размере 80% от цены за услугу.
А что предложит нацлидер своему населению сегодня, ну кроме особого пути и ракеты в 20 махов?
А ещё лучше жили а 19 веке и 37 годах 20 века.
23.12.2021 08:59
Сейчас завидовать лимитрофам неудаче кам могут только хохлы, потому что газ по 2000 баксов за куб покупают, а электроэнергия у них выросла более чем в 2 раза.
Вам что компенсировать? Повышение в 7%???
Ракеты в 20 махов беспокоят? Это хорошо, значит украсть технологии гиперзвука не получилось пока. А украдут и ведь скажут что Россия у них скопировала
про войну с Украиной будет рассказывать?
У него хохлы виноваты, что от китайской заразы сгинуло более 400000 россиян
23.12.2021 09:39
- гость -
У него хохлы виноваты, что от китайской заразы сгинуло более 400000 россиян
ВОЗ не нашёл, что зараза китайская. А вам про это Трамп или Байден сказал?
Да уж... Чем лучше человек живет, тем больше он недоволен жизнью. Еще каких-то 20 лет назад бандиты открыто разъезжали с битами и стволами, наводя ужас на людей. Чуть менее четверти века назад Россия выпрашивала "ножки Буша", чтобы хоть как-то прокормиться. В начале 90-х в Москве, самом зажиточном городе страны, люди на моих глазах давились в очереди за собачьими консервами, чтобы есть их вместо тушенки. Даже в 2001 году я не знал, что будет завтра и будет ли оно у меня. Трудясь на нескольких работах, я едва мог прокормить семью. Сегодня у меня своя квартира, стабильная зарплата и отсутствие долгов. Несмотря на хапужничество торгашей, в магазинах перед праздниками народ сметает всё с полок под чистую. Идиоты давятся в очередях за айфонами, выкладывая за этот шлак сотни тысяч рублей. Но многие уверены, что мы живём плохо и нищенствуем. А лидер страны, при котором всё встало с головы на ноги, это старый клоун. Вывод: мозги люди проели и пропили, сменяли на гаджеты и оставили их в унитазе. Учите историю, она наглядно показывает, как легко люди меняют своё благополучие и стабильность на нищенство и разруху. Украина вам в помощь.
23.12.2021 08:59
гость
В Латвии, в течение пяти месяцев, государство будут компенсировать 50% затрат на услугу системы электроэнергии конечным пользователям.
Гыы, главная хохма сего профита - это система оплаты электроэнергии в Латвии её потребителями. Она заключается в суммировании биржевой цены э/э и цены доставки её до конечного получателя. Т.е. поставщики э/э, основные затраты которых заключаются в оплате оффисных помещений с компами, свои финансовые поступления увеличат "всего" в 2,5 раза, а не в пять, как её производители. И конечная цена действительно возрастёт не в 5, а "всего" в четыре раза!
...Средняя цена на электроэнергию в ноябре в Латвии достигла исторического максимума – 125,39 евро за мегаватт-час. За месяц средняя цена выросла на 17,8%, а по отношению к ноябрю 2020 года – в 3,1 раза. А 29 ноября был установлен среднесуточный рекорд – 263,96 евро за мегаватт-час. Самая большая среднесуточная цена на бирже Nord Pool из стран ЕС была зафиксирована в этот день во Франции, она составила 301,12 евро за мегаватт-час.
...Утренний максимум цен на 7 декабря, в период с 7 до 8 утра, составляет 1000 евро за мегаватт-час. Средние цены в дневное время превышают отметку в 500–600 евро, и даже в ночные часы цена не опускается ниже 140–150 евро за мегаватт-час.
23.12.2021 08:38
- гость -
Вы поймите, то что вы из семьи быдло и люмпенов, конечно, оставляет свой след. Это и низкий уровень образования, и заниженные ожидания от жизни. Но вы можете все изменить. Пойдите учиться. Не сидите всю жизнь на зп в 15к, а идите и ищите новую, достойную работу.
23.12.2021 09:47
гость
____________________
Наваяли.
За слово получаете, или за строку?
А что он в прошлом году раздавал? 5тыс.ребятишкам? А пенсионеры как ждали - и ничего. В этом году опять бездельникам подкинет, а кто отработал всю жизнь - опять фигу.
23.12.2021 10:01
- гость -
"Пойдите учиться. Не сидите всю жизнь на зп в 15к, а идите и ищите новую, достойную работу."
Кому Вы это говорите? Тем, кого в самые трудные времена родители выкармливали ценой круглосуточного труда и подтирали зад? Им же нужно всё и сразу. Чтобы их так же обихаживали, клали всё в клювик и упрашивали получать большую зарплату.))) Ломоносовы кончились давно. Остались только любители сладко есть и крепко спать. Они ничего не способны сами изменить. Птенцами были, птенцами и останутся.
07:12
А вы клоун какого возраста?
07:57
Тебе в 90-е жилось лучше, чем сейчас? Ты - браток или мусор?
09:33
Про войну рассказывают в самой хохляндии, причём начиная с 2014 года. Они уже 7 лет с нами воюют, по их словам. Только мы об этом не в курсе)
09:39
Процитируйте его, пожалуйста, а то ваш пост очень похож на ложь.
09:47
Респект вам.
Ту Буська
Респект за погружение в вопрос.
10:01
хороший, четкий и адресный ответ, респект.
Ту Дядя
А вы не отрывайтесь от стакана, Дядя. В архивах АМИКа ещё сохранялась фотография, где вы утомленный зелёным змием спите на столе, сжимая в руках гранёный стакан пролетариата?
23.12.2021 10:06
Дядька
Я зарабатываю трудом, а не получаю за строки или слова, как вы изволили выразиться. Если вы родились после перестройки, то считайте, что представления о жизни не имеете, и сравнивать вам не с чем. Поэтому таким нужно "молчать и слушать", а не плеваться сарказмом. Я "наваял" исходя из жизненного опыта, а не из гламурных представлений о молочных реках с кисельными берегами в "нормальных" странах.
23.12.2021 08:38
- гость -
Вы поймите, то что вы из семьи быдло и люмпенов, конечно, оставляет свой след. Это и низкий уровень образования, и заниженные ожидания от жизни. Но вы можете все изменить. Пойдите учиться. Не сидите всю жизнь на зп в 15к, а идите и ищите новую, достойную работу.
А вы типичный образчик "прикорытника" - все вокруг не умеют работать как вы, поэтому и живут плохо (москали еще так рассуждают). Думаешь ухватил бога за бороду, разоряя страну? Жаль тебя, эффект Данинга-Крюгера налицо.
p/s/ У меня дети за границей, "слава Ему". Здесь у них перспектив уже не будет , ведь "Он" будет "до последнего" со своей кодлой выкачивать "соки"
23.12.2021 10:08
гость
А как вы с этим "23.12.2021 10:01 - гость -" установили моё происхождение? А вы из дворян? По-видимому вы с ним "из грязи в князи", но об этом помните и это воспоминание не дает вам спокойно жить: Деньги есть и должность, и подчиненные в ноги кланяются, а бабушка крестьянка, вот досада.
p.s. Страх у вас. что от корыта могут оторвать.
23.12.2021 10:13
- гость -
"москали еще так рассуждают"
В России их называют москвичами. Но вы раскрылись по полной - ключевое слово прозвучало. ))) Поздравляю с заграничными детьми, желаю им счастья и процветания. Сейчас много ваших соотечественников в Польше или других странах Европы, но только не дома. И, кстати, одного бывшего "бандеровца"-западенца теперь из Подмосковья на родину калачом не выманишь. Патриот России ещё тот стал.)))
23.12.2021 10:09
дэд марос
Ту Дядя
О Вас к сожалению и сказать то нечего. Так, правильно кто то выразился-прикорытник.
23.12.2021 09:47
гость
1000% согласен.Респект.
Как вспомню 90е((( Была у меня свадьба в 91г. Ничего в магазине не могли найти.
Не ткани на платье,не обуви ,не костюма.Хотя деньги были.Эти бешенные давки
на базарах возле машин,с которых торговали втридорога.Талоны в магазин за самым необходимым.Вечером идёшь с работы,частенько в какую нибудь передрягу либо влезешь,либо увидишь.Жена потом говорила,как ты вообще выжил тогда)))
Сейчас всё спокойно,стабильно.Люди по несколько раз отдыхать за кордон едут.
Почтив каждой семье машина,а то и две.Не нао давиться в очередях.Вечером можно спокойно с женой по Ленинскому погулять.
Согласен,не всё хорошо.Но лучше сейчас жить чем в 90е.
23.12.2021 10:19
- гость -
Будете смеяться, но моя бабушка действительно была крестьянкой. А до революции батрачила сиротой. Подняли с дедом 8 своих и приёмную сиротку. Все стали уважаемыми и достойными людьми. И я хорошо знаю и помню, что им всем выпало. Так что поверьте опыту нескольких поколений, хорошо помнящих свою историю и историю нашей страны с начала ХХ века, о настоящих трудностях, бедствиях и лишениях вы и представления не имеете.
90-мы опять будет пугать и рассказать как нелегально таксовал?
23.12.2021 10:28
бродяга
Тогда Вы наверняка должны помнить, как нам выдавали порции гуманитарной помощи из продуктового резерва армии США. Трехлитровые металлические банки с растительным маслом, крупы, мороженное мясо, которое наверняка десятилетиями хранилось в американском стратегическом резерве и т.д. И ведь люди принимали, иначе было не прокормиться. После жизни в СССР это было невероятным унижением.
Да, всегда и везде есть свои недостатки. Когда хоронили Брежнего, многие люди плакали, как при похоронах Сталина. Как оказалось, не зря. Но, слава богу, мы и 90-е пережили. Кстати, мы с моей женой, примерно в то же время, свадебное платье на барахолке в Лужниках нашли.))) Остальное было тупо не по карману. А теперь здесь, в Барнауле, далеко не самом благополучном регионе, мы чувствуем себя вполне комфортно. Есть с чем сравнить, что называется.))) И Вам респект за умение преодолевать трудности.)
23.12.2021 10:33
- гость -
А вы в это время чем занимались?
23.12.2021 10:23
Гость
Опять мимо. Москвичей всегда называл "москалями", всю свою более чем 50-ти летнюю жизнь, слово нравится.
Дети не в Европе, хотя 1/8 моя часть польских евреев.
10:44
Ну, и чем вы гордитесь? Что называете жителей Москвы - москалями? А вы в курсе, что там коренных москвичей максимум процентов 10 осталось, а остальные - такие же понаехавшие из барнаулов и прочих рубцовсков?
Жалкий вы человечешка….
23.12.2021 10:44
- гость -
Ну, это ваше право любить слово "москали", но на моей памяти, не менее долгой, чем у вас, такое слово родом из западной Украины. Детям вашим я искренне желаю всех благ. Но относительно вас я удивляюсь, чем продиктована ваша такая нелюбовь к нашей стране, если ваши предки наверняка убереглись от нацистов именно здесь?
23.12.2021 10:26
Дядька
О Вас к сожалению и сказать то нечего. Так, правильно кто то выразился-прикорытник.
а я не понимаю , кто дал вам право оскорблять людей за их точку зрения, основанную на личном опыте. То что у вас другой опыт, так излагайте мысли ясно. С таким же успехом можно и вас назвать прикорытником из чужого хлева.
23.12.2021 10:44
Опять мимо. Москвичей всегда называл "москалями", всю свою более чем 50-ти летнюю жизнь, слово нравится.
Дети не в Европе, хотя 1/8 моя часть польских евреев.
Генетическую экспертизу где делали? какие маркеры преобладают?
болтун а не польский еврей
23.12.2021 11:35
- гость -
Похоже мы играем с такими вот голубями в шахматы. Когда им сказать нечего, они роняют фигуры, гадят на доску и улетают.)))