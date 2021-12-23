Сегодня состоится большая пресс-конференция Владимира Путина

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится сегодня, 23 декабря. Мероприятие начнётся в 12:00 по московскому времени в эфире сразу нескольких центральных телеканалов, крупных интернет-СМИ и некоторых радиостанций.

Президент в течение нескольких часов будет отвечать на вопросы журналистов в Манеже. В отличие от прошлого года, это будет очная пресс-конференция, хоть и с ограниченным количеством мест – на встречу попадут 500 журналистов вместо 1000-1100, как это было до пандемии.

Какие именно заявления сделает Путин, пока неизвестно, но большинство политологов убеждены, что глава государства может продолжить прошлогоднюю традицию по раздаче "вертолётных" денег. Напомним, в 2020 году семьям, где есть дети до 7 лет, президент распорядился выплатить по 5 тысяч рублей до Нового года. Причём деньги шли на каждого ребёнка в семье подходящего возраста.