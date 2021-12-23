В алтайском Минтрансе рассказали, как будут развивать транспортную инфраструктуру

В 2022 году дорожный фонд Алтайского края увеличат, а на развитие отрасли направят 15,1 млрд рублей. Таким образом в региональном Минтрансе ответили на призыв Владимира Путина развивать транспортную инфраструктуру.

В ведомстве рассказали, что на будущий год в крае запланированы масштабные работы на двух путепроводах – в Барнауле и Заринске, реконструкция дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь", строительство обхода села Сузоп в Солтонском районе, создание дорожной инфраструктуры у горы Глухариной.

"Кроме этого, планируется установить ещё два пункта весогабаритного контроля, пять комплексов фото- и видеофиксации нарушений, начать модернизацию светофоров, установку комплексов метео- и экомониторинга и информирования водителей", – приводит сообщение ведомства пресс-служба краевого правительства.

Напомним, большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась в четверг, 23 декабря. Итоги мероприятия читайте в нашем материале.