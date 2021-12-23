Президент России Владимир Путин заявил о том, что он готов выступить адвокатом Деда Мороза. Недавно юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на новогоднего волшебника за то, что он не исполняет его желание.

"Я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам", – заявил Путин.

Президент добавил, что он находится в хороших отношениях с новогодним волшебником, а также поблагодарил его за возможность общаться с журналистами на пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин проводит 23 декабря ежегодную большую пресс-конференцию. Мероприятие проходит в Манеже, на котором из-за ковидных ограничений очно смогли присутствовать только 507 представителей СМИ.

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