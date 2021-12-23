Президент объяснил, откуда берутся новые волны COVID-19

Новые штаммы COVID-19 вызваны его способностью к мутациям, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

"Новые волны коронавируса вызваны его способностью к мутации, все новые штаммы появляются там, где есть проблемы со здравоохранением и уровень иммунитета низкий", – заявил глава государства. Он привел в пример африканские страны, где наблюдается высокий уровень заболеваемости ВИЧ. И это, по словам президента, одна из причин, по которым именно там появляются новые опасные штаммы COVID.

На пресс-конференции Путин также выразил надежду, что в 2022 году Россия достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу. На сегодня он составляет 59,4%, что, по мнению российского лидера, пока недостаточно.