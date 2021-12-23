Российские малые города энергично развиваются, но именно им необходимо уделить большее внимание, в частности – развитию транспортной инфраструктуры и связанности территорий, заявил президент во время итоговой пресс-конференции.

"Города, и малые, и большие, развиваются достаточно энергично, хотя, прежде всего, мы сейчас должны уделить внимание развитию именно малых городов – мы всегда об этом говорим в последнее время", – сказал Путин.

Он уверил, что правительство прилагает все усилия, чтобы инфраструктура этих городов, и, прежде всего, связанность территорий по железным и автомобильным дорогам, развивалась как можно быстрее.

Глава государства пообещал, что в транспортную инфраструктуру правительство планирует вложить колоссальные ресурсы.

Президент России Владимир Путин проводит 23 декабря ежегодную большую пресс-конференцию. Мероприятие проходит в Манеже, на котором из-за ковидных ограничений очно смогли присутствовать только 507 представителей СМИ.

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