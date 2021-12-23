Путин надеется, что в 2022 году Россия достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу

Президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции выразил надежду, что в 2022 году Россия достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу. На сегодня он составляет 59,4%.
"Но этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, где-нибудь в конце первого квартала – во втором квартале, мы достигнем этого уровня", – сказал глава государства, отметив, что в некоторых странах уже говорят о необходимости достижения показателя до 90-95%.
Напомним, видеотрансляцию пресс-конференции ведут все центральные телеканалы, ряд крупных интернет-СМИ и радиостанций. Также за текстовой трансляцией вы можете следить в Telegram-канале amic.ru.
Комментарии
А что это такое? Вакцинированные заражаются так же как и нет.
Коллективный иммунитет , поквалифицированному мнению ведущих иммунологов, а так же и по мнению роспотребнадзора,который выдаёт куары переболевшим, формируется не только за счёт вакцинироапнных,но и за счёт переболевших. Поэтому ваши цифры некорректны. Если учесть переблдевших официально, то он и станет близок к 80%, а если приблизительно прикинуть что молоко же переболело неофициально, то он близок к 100%. По-моему вы лукавите
Мне тоже удивительно что коллективного иммунитета еще нет.
Шлеп Шлеп Шлеп. -Путин рассказал как в СССР ставили прививки. Прививки, проверенные за 50-100 лет. Я тоже такие ставил.
Козлёнок из би би си завонял как поросёнок нав нав.
Всем поголовно ставили,никто и ухом не повёл.
Шлеп Шлеп Шлеп. -Путин рассказал как в СССР ставили прививки.
Было такое. Даже одной иглой всех, как скот. Тогда о спиде и гепатите мало кто знал.
Было такое. Даже одной иглой всех, как скот.
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Иголки меняли. А шприц был стеклянно-металлический, один на всех.
23.12.2021 17:07
- гость -
Было такое. Даже одной иглой всех, как скот. Тогда о спиде и гепатите мало кто знал.
не порите чушь, тогда всю инфекционку отслеживали очень серьезно.
нельзя было в платную побежать и сокрыть что то, либо лекарства без рецепта купить...
это сейчас с сифаком воспитателей ловят...
Иголки меняли. А шприц был стеклянно-металлический
Да куда уж там! У них машинака была куда пол литра хрени заливали и кололи всех.На два три класса хватало.
У них машинака была куда пол литра хрени заливали
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Машинка была, но не приижилась. Года два в ходу была.