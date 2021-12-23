Путин надеется, что в 2022 году Россия достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу

Президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции выразил надежду, что в 2022 году Россия достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу. На сегодня он составляет 59,4%.

"Но этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, где-нибудь в конце первого квартала – во втором квартале, мы достигнем этого уровня", – сказал глава государства, отметив, что в некоторых странах уже говорят о необходимости достижения показателя до 90-95%.

Напомним, видеотрансляцию пресс-конференции ведут все центральные телеканалы, ряд крупных интернет-СМИ и радиостанций. Также за текстовой трансляцией вы можете следить в Telegram-канале amic.ru.