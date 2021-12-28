Жителям Алтайского края рассказали, как будут работать отделения "Почты России" в праздники

Отделения "Почты России" Алтайского края в новогодние праздники будут работать по измененному графику, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

31 декабря в Алтайском крае по графику воскресенья будут работать 24 почтовых отделения, из них 12 — в Барнауле:

656000 (пр. Ленина, д. 54);

656015 (пр. Ленина, д. 69);

656002 (пр. Калинина, д. 10);

656023 (ул. Германа Титова, д. 17);

656031 (ул. Молодежная, д. 68);

656049 (пр. Социалистический, д. 69);

656050 (ул. Антона Петрова, д. 144);

656057 (Павловский тракт, д. 132);

656060 (ул. Солнечная Поляна, зд. 15б);

656063 (ул. Гущина, д. 154);

656066 (ул. Малахова, д. 128);

656906 (рп Южный, ул. Чайковского, д. 16).

"Выходными днями для всех почтовых отделений региона станут 1, 2 и 7 января 2022 года. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов", — говорится в сообщении.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января почтовые отделения будут работать по установленному графику, за исключением некоторых городских и сельских отделений, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в праздничные дни в Алтайском крае также изменится режим работы поликлиник.