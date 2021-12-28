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Такой день. Лобовое ДТП с участием скорой в Барнауле и отмена новогоднего салюта в Бийске

, ИА "Амител"
Главное в Алтайском крае за 28 декабря
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Машина скорой помощи "лоб в лоб" столкнулась с грузовиком на улице Власихинской в Барнауле вечером 28 декабря. В результате ДТП дорога оказалась полностью перекрытой.

Ещё одна жесткая авария случилась днём на улице Попова. Нетрезвый водитель грузового авто врезался в Lada Kalina.

Бийчане встретят 2022 год без традиционного фейерверка на Петровском бульваре. Городские власти решили не допускать массового скопления людей из-за распространения коронавируса.

Должность управделами губернатора Алтайского края может занять бывший сотрудник ФСБ Олег Гусев. Официально об этом краевые власти могут объявить уже 1 января.

Алтайский край вошёл в десятку регионов с наибольшим суточным приростом больных COVID-19 на 28 декабря. За сутки в регионе зафиксировали 449 случаев COVID-19.

Отделения "Почты России" Алтайского края в новогодние праздники будут работать по изменённому графику. Режим работы в эти дни также изменят ЗАГСы.

В алтайском Гостехнадзоре заявили, что снежные горки строить во дворах можно. На соответствие ГОСТам их никто не проверяет, а значит, и штрафовать за эти "постройки" никого не будут.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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