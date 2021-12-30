Житель Барнаула пожаловался на участок возле дома № 4 на улице Островского, который перекапывают два раза в год, но там всё равно продолжают происходить коммунальные аварии. Своё обращение горожанин опубликовал в сообществе Barnaul22.

Как рассказал пользователь, после работ на конечной 27-го маршрута даже не кладут новый асфальт, ямы просто засыпают щебёнкой. Другой комментатор сообщества заметил, что такая ситуация в районе наблюдается уже лет десять.

Ранее сообщалось, что Барнауле в 2022 году в рамках новой программы "Стимул" построят новые дороги на улице 65 лет Победы и на проспекте Энергетиков. Последний проект подразумевает не только укладу дорожного полотна, но и создание зелёной зоны. Ожидается, что на Энергетиков появится большая аллея для прогулок – такая же, как на проспекте Ленина.