В Барнауле на пересечении улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда установили светофорный комплекс, сообщает мэрия города. 11 ноября на этом перекрёстке произошло смертельное ДТП с участием школьницы.

На дорожном участке появилось 12 транспортных, восемь пешеходных светофоров и четыре светильника для дополнительной подсветки пешеходных переходов. Оборудование обошлось более чем в 2 млн рублей.

Напомним, вечером 11 ноября на перекрёстке улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда водитель маршрутки насмерть сбил 13-летнюю девочку. В отношении шофёра завели уголовное дело и заключили его под стражу.

Вечером 15 ноября на участке произошло ещё одно ДТП. По информации очевидцев, водитель Renault сначала подрезал автобус, а затем начал обгонять легковушку. Однако автомобилист не заметил, что транспортное средство буксировали на тросе, и в итоге он врезался в обе машины.