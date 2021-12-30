В Барнауле на пересечении улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда установили светофорный комплекс, сообщает мэрия города. 11 ноября на этом перекрёстке произошло смертельное ДТП с участием школьницы.
На дорожном участке появилось 12 транспортных, восемь пешеходных светофоров и четыре светильника для дополнительной подсветки пешеходных переходов. Оборудование обошлось более чем в 2 млн рублей.
Напомним, вечером 11 ноября на перекрёстке улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда водитель маршрутки насмерть сбил 13-летнюю девочку. В отношении шофёра завели уголовное дело и заключили его под стражу.
Вечером 15 ноября на участке произошло ещё одно ДТП. По информации очевидцев, водитель Renault сначала подрезал автобус, а затем начал обгонять легковушку. Однако автомобилист не заметил, что транспортное средство буксировали на тросе, и в итоге он врезался в обе машины.
Комментарии
светофор там нужен, но школьницу сбил автобус, который поворачивал. если бы там был светофор, автобус точно так же бы повернул, а школьница так же бы шла на свой зеленый. поэтому не вижу связи между двумя событиями
не видите потому что не проезжали там за рулем. Там была сложность проезда со второстепенной дороги. Слишком большой поток и маленькие "окна" для проезда. Поэтому водителям приходилось смотреть сразу в три направления. Такие сложные маневры обязательно рано или поздно приводят к трагедии. Очень жалко что пока не погиб ребенок на это не обращали внимание. Большое спасибо тем кто светофор все таки поставили в короткие сроки.
Транспортный поток города становится очень и очень плотным. Почему бы уже не начать убирать регулируемые пешеходные переходы со светофорами и делать безопасные подземные переходы???? Например павловский от арены до строителей. Строителей от павловского до пл Октября, Красноармейский проспект, Ленинский проспект. Вопросов по смертям пешеходов вообще не будет. А сейчас тупо островки поставили и светофором еще больше натыкали.
"Оборудование обошлось более чем в 2 млн рублей."
С учетом трагических обстоятельств - ВСЕГО ЛИШЬ в 2 млн рублей.
30.12.2021 13:34
- гость -
Красноармейский проспект, Ленинский проспект.
И нормально, что там проходят коммуникации и ливнёвки. Но ничего, сделаем лесенки покруче и поглубже на радость пенсионерам.
30.12.2021 13:44 Вопросов нет. Давайте на Павловском сделаем! Ливневки глубже переложить не судьба?
30.12.2021 13:44 Кстати по Ленескому и Красноармейскому проспектам проходят минимум коммуникаций, в сравнении с соседними параллельными улицами.