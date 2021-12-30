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В Барнауле установили светофоры на перекрёстке, где маршрутка насмерть сбила школьницу

, ИА "Амител"
На дорожном участке появилось 12 транспортных и восемь пешеходных светофоров
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

В Барнауле на пересечении улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда установили светофорный комплекс, сообщает мэрия города. 11 ноября на этом перекрёстке произошло смертельное ДТП с участием школьницы.

На дорожном участке появилось 12 транспортных, восемь пешеходных светофоров и четыре светильника для дополнительной подсветки пешеходных переходов. Оборудование обошлось более чем в 2 млн рублей.

Напомним, вечером 11 ноября на перекрёстке улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда водитель маршрутки насмерть сбил 13-летнюю девочку. В отношении шофёра завели уголовное дело и заключили его под стражу.

Вечером 15 ноября на участке произошло ещё одно ДТП. По информации очевидцев, водитель Renault сначала подрезал автобус, а затем начал обгонять легковушку. Однако автомобилист не заметил, что транспортное средство буксировали на тросе, и в итоге он врезался в обе машины.

В Барнауле произошла авария на перекрёстке, где насмерть сбили 13-летнюю девочку

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

30.12.2021 13:12
гiсть

светофор там нужен, но школьницу сбил автобус, который поворачивал. если бы там был светофор, автобус точно так же бы повернул, а школьница так же бы шла на свой зеленый. поэтому не вижу связи между двумя событиями

30.12.2021 13:29
Fkt

не видите потому что не проезжали там за рулем. Там была сложность проезда со второстепенной дороги. Слишком большой поток и маленькие "окна" для проезда. Поэтому водителям приходилось смотреть сразу в три направления. Такие сложные маневры обязательно рано или поздно приводят к трагедии. Очень жалко что пока не погиб ребенок на это не обращали внимание. Большое спасибо тем кто светофор все таки поставили в короткие сроки.

30.12.2021 13:34
- гость -

Транспортный поток города становится очень и очень плотным. Почему бы уже не начать убирать регулируемые пешеходные переходы со светофорами и делать безопасные подземные переходы???? Например павловский от арены до строителей. Строителей от павловского до пл Октября, Красноармейский проспект, Ленинский проспект. Вопросов по смертям пешеходов вообще не будет. А сейчас тупо островки поставили и светофором еще больше натыкали.

30.12.2021 13:42
- гость -

"Оборудование обошлось более чем в 2 млн рублей."

С учетом трагических обстоятельств - ВСЕГО ЛИШЬ в 2 млн рублей.

30.12.2021 13:44
- гость -

30.12.2021 13:34
- гость -
Красноармейский проспект, Ленинский проспект.

И нормально, что там проходят коммуникации и ливнёвки. Но ничего, сделаем лесенки покруче и поглубже на радость пенсионерам.

30.12.2021 13:47
- гость -

30.12.2021 13:44 Вопросов нет. Давайте на Павловском сделаем! Ливневки глубже переложить не судьба?

30.12.2021 13:48
- гость -

30.12.2021 13:44 Кстати по Ленескому и Красноармейскому проспектам проходят минимум коммуникаций, в сравнении с соседними параллельными улицами.

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