Барнаульцы пожаловались на черепа животных, разбросанные на окраине города
На земле лежат около двух десятков останков крупного рогатого скота
25 апреля 2022, 06:26
Барнаульцы пожаловались на кости, разбросанные в лесополосе на улице Солнечная Поляна неподалёку от Барнаульского молочного комбината. На фото, которое опубликовали в телеграм-канале «В курсе 22», видно, что на земле разбросано около двух десятков черепов крупного рогатого скота.
«Кругом одни кости», — пишут очевидцы.
Откуда взялись останки — пока неизвестно. В комментариях к публикации жители города отметили, что схожую картину наблюдали в Ленточном бору.
Напомним, что ранее барнаульцы рассказали о необычной находке в парке «Юбилейный». По их словам, несколько дней там лежал гроб.
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