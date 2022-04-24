Барнаульцы пожаловались на черепа животных, разбросанные на окраине города

Барнаульцы пожаловались на кости, разбросанные в лесополосе на улице Солнечная Поляна неподалёку от Барнаульского молочного комбината. На фото, которое опубликовали в телеграм-канале «В курсе 22», видно, что на земле разбросано около двух десятков черепов крупного рогатого скота.

«Кругом одни кости», — пишут очевидцы.

Откуда взялись останки — пока неизвестно. В комментариях к публикации жители города отметили, что схожую картину наблюдали в Ленточном бору.

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Общество Барнаулец пожаловался на гроб, который кто-то принес в парк «Юбилейный»

Напомним, что ранее барнаульцы рассказали о необычной находке в парке «Юбилейный». По их словам, несколько дней там лежал гроб.