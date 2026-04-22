Бастрыкин поручил проверить книги "Вредные советы" на сомнительное влияние на детей

"Вредные советы" — сборник иронических стихотворений для детей, рассказывающих, что может произойти в случае их непослушания

22 апреля 2026, 09:36, ИА Амител

Школьник читает книгу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить произведения автора "Вредных советов" Григория Остера на предмет содержания спорных педагогических установок. Об этом сообщили в ведомстве по итогам заседания координационного совета.

Встреча была посвящена вопросам помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и конфликтов. В ходе обсуждения участники также затронули тему содержания современной детской литературы.

«В качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки. В связи с этим председатель Следственного комитета поручил провести проверку книг указанного автора», — говорится в сообщении СК.

Речь идет о произведениях, которые участники заседания сочли спорными с точки зрения воспитательного влияния на детей. О сроках и формате проверки в ведомстве не уточнили.

