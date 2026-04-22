Бастрыкин поручил проверить книги "Вредные советы" на сомнительное влияние на детей
"Вредные советы" — сборник иронических стихотворений для детей, рассказывающих, что может произойти в случае их непослушания
22 апреля 2026, 09:36, ИА Амител
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить произведения автора "Вредных советов" Григория Остера на предмет содержания спорных педагогических установок. Об этом сообщили в ведомстве по итогам заседания координационного совета.
Встреча была посвящена вопросам помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и конфликтов. В ходе обсуждения участники также затронули тему содержания современной детской литературы.
«В качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки. В связи с этим председатель Следственного комитета поручил провести проверку книг указанного автора», — говорится в сообщении СК.
Речь идет о произведениях, которые участники заседания сочли спорными с точки зрения воспитательного влияния на детей. О сроках и формате проверки в ведомстве не уточнили.
09:46:14 22-04-2026
надеюсь. что хотя бы мои дети, хотя бы в Беларусь уедут.
09:46:29 22-04-2026
Дети, выросшие на книгах Григория Остера, теперь обвинят Остера в измене и сделают иностранным агентом. Вредные советы сработали. И вы таки будете смеяться, но Григо́рий Бенцио́нович О́стер родился в Одессе! То есть он и укр, и евр одновременно, и разлагал наше общество десятилетиями!
11:31:09 22-04-2026
Гость (09:46:29 22-04-2026) Дети, выросшие на книгах Григория Остера, теперь обвинят Ост... Браво! Тонкий троллинг! Люди, лишенные ЧЮ и самоиронии- неизлечимы- идиотизм крепчает)))
09:47:04 22-04-2026
мне 50, я эту книгу читал в раннем детстве... т.е. три поколения читали "неправильную" книгу?
10:55:38 22-04-2026
R22 (09:47:04 22-04-2026) мне 50, я эту книгу читал в раннем детстве... т.е. три покол... И что? Это вам помешало в жизни, ступили на кривую дорожку?)))
11:27:26 22-04-2026
R22 (09:47:04 22-04-2026) мне 50, я эту книгу читал в раннем детстве... т.е. три покол... Ну ты за окно посмотри, это и есть результат прочтения Остера. Конституция поменяна, нынешний 26 лет правит, интернет запрещают. Остер - вредитель.
09:51:00 22-04-2026
Лет 40 назад одна приятельница возмущалась «вредными советами». Дескать, чему учат детей! В кругу наших друзей над ней посмеивались, с Ч/Ю у Ирочки были проблемы. Прошли десятилетия, распался Союз, поменялся общественный строй. Настало время «ирочек».
10:45:43 22-04-2026
Гость (09:51:00 22-04-2026) Лет 40 назад одна приятельница возмущалась «вредными совета... Вы знаете, надо быть совсем недалеким человеком/ребенком, чтобы принимать данные "вредные советы" всерьез. Странно, что такие "большие дяди" обратили свое внимание на эту книгу. Проблем то в стране больше нет, кроме как детские книги проверять
10:50:07 22-04-2026
Гость (09:51:00 22-04-2026) Лет 40 назад одна приятельница возмущалась «вредными совета... Всё по Жванецкому.
Рaньше миром управляли умные. Это было жecтоко. Умные заставляли тупых учиться. Tyпым было тяжело. Teперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше. Teпepь умные учатся говорить так, чтоб тупым было понятно. Если тупой что-то не понял - это проблема умного. Paньше страдали тупые. Теперь стpaдают умные. Стpaданий стало меньше, потому что умных становится всё меньше и меньше.
11:31:14 22-04-2026
Гость (10:50:07 22-04-2026) Всё по Жванецкому. Рaньше миром управляли умные. Это был... какая интересная концепция, главное стройная, логичная, выверенная)
Мне больше всего понравилось: " Если тупой что-то не понял - это проблема умного."
09:51:30 22-04-2026
Он же вроде в нормальном русле плавает )
Что телефонов насовали детям и они там читают и смотрят всё без цензуры. Вот с чем надо бороться. "Детские режимы" всякие не помогают
10:53:56 22-04-2026
Гость (09:51:30 22-04-2026) Он же вроде в нормальном русле плавает )Что телефонов на... Урсула Ф Л торжественно объявила о создании входа в сеть по паспорту. Дуров вскоре рассказал, что после того, как опция стала действовать, буквально через 2 минуты хакеры взломали систему. Так что нет смысла идти по пути ЕС. Только контроль самих родителей поможет избавить детей от вредного контента.
10:12:05 22-04-2026
Мде, нет слов ....
10:29:13 22-04-2026
ну, еще Незнайку Носова и Дон Кихота Сервантеса надоть на предмет борьбы с ветреными мельницами...
11:22:01 22-04-2026
бгг (10:29:13 22-04-2026) ну, еще Незнайку Носова и Дон Кихота Сервантеса надоть на пр... Чиполлино, особенно Чиполлино. "Три толстяка" тоже сомнительного содержания.
10:31:11 22-04-2026
Не, ну современных людей, конечно, надо ограждать от всех проявлений знания, юмора и интеллекта - это не только может, но и обязательно навредит умственно и эмоционально деградировавшему населению.
11:09:54 22-04-2026
Есть и полезные советы:
Никогда не мойте руки,
Шею, уши и лицо.
Это глупое занятье
Не приводит ни к чему.
Вновь испачкаются руки,
Шея, уши и лицо,
Так зачем же тратить силы,
Время попусту терять.
Стричься тоже бесполезно,
Никакого смысла нет.
К старости сама собою
Облысеет голова.
11:35:22 22-04-2026
"Когда состаришься – ходи
По улице пешком.
Не лезь в автобус, всё равно
Стоять придётся там.
И нынче мало дураков,
Чтоб место уступать,
А к тем далёким временам
Не станет их совсем."
19:16:09 22-04-2026
Если кто-то вдруг заплачет —
Сразу вызови отряд,
Потому что слёзы значат:
Он опасен. Виноват.
Если книжку кто читает —
Не вступай с ним в разговор,
Лучше громко сообщай ты:
Нарушитель! Прокурор!
Если кто-то шутит громко —
Это повод настучать:
Смех — он тоже вне закона,
Нужно срочно запрещать.
Если хочешь жить спокойно —
Не смотри и не читай,
И вопросов слишком сложных
Никогда не задавай.
19:22:13 22-04-2026
Если пользу вы хотите
Принести родной Отчизне
Нужно детские всё книжки
Отобрать и запретить.
И тогда вас не забудет
Молодое поколение
И конечно идиотом
Вас никто не назовёт.
Чтобы пуще раздраконить
Население России
Запретить Вотсап и Вайбер
И Телегу отключить.
И тогда все просто дружно
Установят Мах конечно
Вспоминая добрым словом
Тех, кто это замутил.
20:43:51 22-04-2026
Если где-то, как-то, кто-то
Что-то сделал, написал
Даже если все прилично
Позже можно запретить
Удалить вот то за это
Это вырезать, закрыть
Потому что это этих
Оскорбило чем то этим
Не понравилось вот этой
И поэтому вот это, это это и вот это
И конечно же вот этих, ту,
Вот тех и это с этим
Лучше сразу не писать
Чтобы не было причины
Вас за это привлекать!
И пока на слово "это"
Не поставлено запрета!
22:29:38 22-04-2026
Строгая советская цензура пропускала "Вредные советы", а российская вон оно что!
Когда было больше свободы?)))
10:16:42 23-04-2026
10:29:16 23-04-2026
газету Правда говорят возрождают.
19:48:00 23-04-2026
Кто бы мог подумать!
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение проверить книги автора «Вредных советов» Григория Остера после доклада депутата Государственной Думы Марии Бутиной. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).
По данным источника, в докладе отмечено, что произведения писателя разрушают нравственный фундамент детей под видом юмора и воспитания. По мнению Бутиной, книга «Вредные советы» представляет из себя «легитимизацию жестокости».