Барнаулец пожаловался на гроб, который кто-то принес в парк «Юбилейный»
Как он оказался в общественном пространстве и что в нём лежит — неизвестно
21 апреля 2022, 22:21
В барнаульском парке «Юбилейный» уже второй день лежит гроб. Об этом сообщает очевидец в паблике «Чёрное и белое Барнаул».
«Как это понимать?» — задался вопросом подписчик канала.
Согласно снимку, гроб лежит возле конструкции, похожей на погреб. Как именно он оказался в парке и что в нём лежит — неизвестно.
Напомним, ранее в Барнауле произошло несколько случаев нападения стай собак на людей. Согласно публикациям в социальных сетях, речь может идти об одной и той же своре.
Барнаульцы пожаловались на свору собак, нападающую на людей в одном районе города
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