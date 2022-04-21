Барнаулец пожаловался на гроб, который кто-то принес в парк «Юбилейный»

В барнаульском парке «Юбилейный» уже второй день лежит гроб. Об этом сообщает очевидец в паблике «Чёрное и белое Барнаул».

«Как это понимать?» — задался вопросом подписчик канала.

Согласно снимку, гроб лежит возле конструкции, похожей на погреб. Как именно он оказался в парке и что в нём лежит — неизвестно.

Напомним, ранее в Барнауле произошло несколько случаев нападения стай собак на людей. Согласно публикациям в социальных сетях, речь может идти об одной и той же своре.