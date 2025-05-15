Барнаульский футбольный клуб "Темп" победил в национальном конкурсе
Лауреатов проекта "Россия – футбольная страна" назвали в Москве
15 мая 2025, 18:20, ИА Амител
Футбольный мяч / Фото: unsplash.com / Giero Saaski
Барнаульский футбольный клуб "Темп" стал победителем национального конкурса "Россия – футбольная страна". Лауреатов проекта назвали в Москве.
Лучших определили в нескольких номинациях. "Темп" признали победителем в номинации "Лучший любительский клуб".
Организаторы отметили барнаульцев за детско-юношескую спортшколу, крытый манеж, работу с болельщиками, а также молодежный турнир "Лига БРО".
Напомним, "Темп" возродился в Барнауле в 2020 году. За это время команда один раз стала победителем чемпионата Сибири и дважды выиграла Кубок округа среди любительских команд третьей лиги.
18:23:44 15-05-2025
Работают люди, а не бюджет осваивают
18:46:17 15-05-2025
а если переименовать в Трамп - будут лучче играть?
мэйк фудболь грейт агаин!