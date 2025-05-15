Барнаульский футбольный клуб "Темп" победил в национальном конкурсе

Лауреатов проекта "Россия – футбольная страна" назвали в Москве

15 мая 2025, 18:20, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com / Giero Saaski

Барнаульский футбольный клуб "Темп" стал победителем национального конкурса "Россия – футбольная страна". Лауреатов проекта назвали в Москве.

Лучших определили в нескольких номинациях. "Темп" признали победителем в номинации "Лучший любительский клуб".

Организаторы отметили барнаульцев за детско-юношескую спортшколу, крытый манеж, работу с болельщиками, а также молодежный турнир "Лига БРО".

Напомним, "Темп" возродился в Барнауле в 2020 году. За это время команда один раз стала победителем чемпионата Сибири и дважды выиграла Кубок округа среди любительских команд третьей лиги.