ВОЗ бьет тревогу. Каждый шестой случай болезни в мире не поддается лечению антибиотиками
Главной причиной эксперты называют бесконтрольное применение препаратов
27 октября 2025, 12:14, ИА Амител
За последние пять лет устойчивость бактерий к антибиотикам выросла на 40%, говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения, основанном на данных из сотни стран. Сегодня каждый шестой случай применения антибиотиков оказывается неэффективным из-за резистентности микроорганизмов.
Особую тревогу у специалистов вызывает кишечная палочка. Если раньше ее успешно лечили цефалоспоринами, то теперь около 40% штаммов полностью устойчивы к этим препаратам. Врачи все чаще вынуждены использовать более мощные антибиотики – карбапенемы и фторхинолоны, но и они теряют эффективность.
Главной причиной эксперты называют бесконтрольное применение антибиотиков – как в медицине, так и в быту. Многие люди продолжают принимать их при вирусных инфекциях и простудах, где эти препараты бессильны. Такое злоупотребление ускоряет эволюцию бактерий, делая их все более опасными.
По прогнозам ВОЗ, если ситуация не изменится, к 2050 году устойчивые к лекарствам инфекции будут уносить до 10 миллионов жизней ежегодно, став одной из главных угроз для мирового здравоохранения.
12:24:51 27-10-2025
в этой связи давайте заслушаем экспертенка, который уже отметился предложений продажи капель для носа по рецепту.
12:58:02 27-10-2025
По хорошему надо запретить все антибиотики.
Выписывать строго по рецепту, объяснять что принимать их надо весь назначенный срок даже в случае исчезновения симптомов заболевания.
Иначе далее будет как в старые времена, лишь естественный отбор, с гибелью 30% населения в пандемии.
13:01:04 27-10-2025
Гость (12:58:02 27-10-2025) По хорошему надо запретить все антибиотики.Выписывать ст... Не истери
13:14:18 27-10-2025
Гость (12:58:02 27-10-2025) По хорошему надо запретить все антибиотики.Выписывать ст... кандидаты на естественный отбор вам люто минусуют
13:56:12 27-10-2025
Элен без ребят (13:14:18 27-10-2025) кандидаты на естественный отбор вам люто минусуют... Минусуют нежелающие ныть здесь, что к врачу попасть месяцами не могут!
13:28:13 27-10-2025
Всего лишь деньги - как обычно.
Естественное желание бигфармы продать свою продукцию и вернуть затраты / получить запланированную прибыль с агрессивной рекламой ведут к бездумному потреблению фармпродукции по поводу и без.
Следствие - подстёгивание гонки эволюции микроорганизмов и, как следствие, последующая разработка фармпрепаратов второго, третьего и т.д. рядов... С растущей токсичностью последних.
Так и живём :(
13:44:20 27-10-2025
Мир бъёт тревогу! Уже не знаем чего ожидать от этого воза!!!...
13:49:05 27-10-2025
Раньше лечились травами. Каждая трава от той или иной болезни, потому что в каждой траве преобладает одно вещество, которое лечит именно эту болезнь! Это вещество образовалось естественным, природным путём.
И лишь с приходом химической промышленности, всё превратилось в химический бизнес!!! Где вещество получают синтезируя его из не живой природы!...
Вот корень проблемы здоровья!...
17:14:01 27-10-2025
Гость (13:49:05 27-10-2025) Раньше лечились травами. Каждая трава от той или иной болезн... Все лечится мумиём - окаменевшие сопли горного зайца, старинное средство новокузнецких шаманов.
14:45:44 27-10-2025
"По прогнозам ВОЗ, если ситуация не изменится, к 2050 году устойчивые к лекарствам инфекции будут уносить до 10 миллионов жизней ежегодно"
судя по комментаторам - ситуация не изменится, а только усугубится
16:02:30 27-10-2025
Походу зуммеры вошли в чат поминусовать здравые высказывания... или адепты 2020-х ковидных?..
02:18:41 28-10-2025
враки.