Главной причиной эксперты называют бесконтрольное применение препаратов

27 октября 2025, 12:14, ИА Амител

Простуда / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

За последние пять лет устойчивость бактерий к антибиотикам выросла на 40%, говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения, основанном на данных из сотни стран. Сегодня каждый шестой случай применения антибиотиков оказывается неэффективным из-за резистентности микроорганизмов.

Особую тревогу у специалистов вызывает кишечная палочка. Если раньше ее успешно лечили цефалоспоринами, то теперь около 40% штаммов полностью устойчивы к этим препаратам. Врачи все чаще вынуждены использовать более мощные антибиотики – карбапенемы и фторхинолоны, но и они теряют эффективность.

Главной причиной эксперты называют бесконтрольное применение антибиотиков – как в медицине, так и в быту. Многие люди продолжают принимать их при вирусных инфекциях и простудах, где эти препараты бессильны. Такое злоупотребление ускоряет эволюцию бактерий, делая их все более опасными.

По прогнозам ВОЗ, если ситуация не изменится, к 2050 году устойчивые к лекарствам инфекции будут уносить до 10 миллионов жизней ежегодно, став одной из главных угроз для мирового здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в городской клинической больнице № 2 Барнаула отмечается увеличение числа заболеваний, вызванных клостридиальной инфекцией. За последнее время лечение от этой инфекции получили более двадцати человек.