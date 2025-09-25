"Доводим до автоматизма". Как жителей Алтайского края обеспечивают льготными лекарствами

С 2018 года региональное финансирование увеличилось более чем в пять раз

25 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Получение льготных лекарств в аптеке / Фото: Минздрав Алтайского края

Более 4 млрд рублей выделено в 2025 году на обеспечение жителей Алтайского края льготными лекарствами. 2,7 млрд из них – средства краевого бюджета, рассказал amic.ru начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Минздрава региона Тарас Хамрилов. Он подчеркивает, что алтайские власти не только ежегодно увеличивают финансирование, но и постоянно совершенствуют систему, чтобы льготники получали положенные им препараты с комфортом и без задержек.

О том, как устроена система обеспечения льготными препаратами в Алтайском крае, – в материале amic.ru.

Два вида льготников

Сейчас в Алтайском крае порядка 517 тысяч человек нуждаются в льготных лекарствах. Об этом в августе сообщал министр здравоохранения Дмитрий Попов в ходе прямой линии губернатора Виктора Томенко: один из вопросов был посвящен именно теме лекарственного обеспечения.

Всего категорий льготников две, пояснил Тарас Хамрилов – федеральные и региональные. Но четкого разделения нет, поскольку некоторые жители пользуются обеими мерами поддержки сразу.

«Федеральный бюджет обеспечивает лекарствами лишь федеральных льготников, а региональный – и федеральных, и региональных. Государство закупает препараты только для людей с подтвержденной инвалидностью. А за счет краевых средств мы "закрываем" то, на что федерального бюджета не хватает. Это все основные нозологии, самые распространенные из которых – сахарный диабет, бронхиальная астма и онкологические заболевания», – пояснил представитель регионального Минздрава.Сейчас в регионе более 430 тысяч региональных льготников, сообщил он.

Дмитрий Попов неоднократно подчеркивал, что для самих врачей нет никакой разницы, что за льготник перед ними. И у федеральных, и у краевых властей одна задача – обеспечить необходимыми препаратами всех, кто нуждается.

Фото: "Аптеки Алтая"

На полмиллиарда больше каждый год

Региональное финансирование программы льготного лекарственного обеспечения ежегодно увеличивается более чем на 500 млн рублей, сообщил Хамрилов. При этом краевых средств неизменно почти в два раза больше, чем федеральных:

в 2025 году на федеральных льготников выделено 1,305 млн рублей, а на региональных – 2,763 млн рублей;

в 2024 году на федеральных льготников выделено 980 млн рублей, а на региональных – 1,61 млрд рублей;

в 2023 году на федеральных льготников выделено 1,305 млн рублей, а на региональных – 2,763 млн рублей.

Кстати, в 2018 году (как раз перед началом нацпроекта "Здравоохранение) на закупку лекарств было выделено 533,3 млн рублей из краевого бюджета. Таким образом, за семь лет объем финансирования увеличился более чем в пять раз. При этом сумма федеральных средств растет не так быстро – не более чем на 10% ежегодно.

Фото: Минздрав Алтайского края

Считают вплоть до миллиграмма

Система обеспечения льготными лекарствами за последние годы почти полностью перешла в "цифру", заметил Хамрилов. По его словам, информатизация позволила максимально сократить путь препаратов до пациента, а также упростить процедуру получения.

«Программа льготного обеспечения работает в режиме онлайн и ведет персонифицированный учет по каждому пациенту. Мы всегда можем посмотреть, что человек получал и в каком количестве, а также заблаговременно запланировать следующие закупки. Программа сейчас считает вплоть до миллилитров и миллиграммов, сколько препарата нужно купить», – пояснил специалист.Он добавил, что очень важным шагом к развитию стало постановление правительства Алтайского края о возмещении затрат аптечным организациям.

«Наши "Аптеки Алтая", которые занимаются приемкой и выдачей льготных лекарств, получили возможность отпускать в счет льготы коммерческие товары, которые у них есть на полках. А чуть позже Минздрав компенсирует эти затраты. При этом не проводится никаких закупочных процедур. Так что вновь появившемуся пациенту не приходится ждать 2,5–3 месяца – мы сразу обеспечиваем его лекарствами в счет субсидии», – пояснил Тарас Хамрилов.Представитель регионального Минздрава подчеркнул, что отладка системы и доведение всех этапов до автоматизма продолжается до сих пор. Проведенные работы уже дают результат: за последние годы количество жалоб на трудности с получением льготных лекарств значительно сократилось.

Виктор Томенко, рассуждая об этой теме в ходе своей прямой линии, отметил, что большим испытанием для региона стали санкции, вызвавшие некоторые задержки в поставках медикаментов. Тем не менее в крае справились с этой проблемой и взяли ситуацию под контроль.

Как выбрать, в каком виде получать льготу?

"Каждый льготник должен подстраховаться"

Тарас Хамрилов также напомнил о том, что федеральные льготники имеют возможность выбрать, в каком формате получать положенную им льготу – деньгами или лекарствами. Специалист посоветовал жителям региона выбирать помощь в натуральном виде: это поможет избежать сложностей в случае ухудшения состояния.

«Смысл в том, что если федеральный льготник сохранил право на получение лекарств, даже если сегодня они ему не нужны, а через месяц у него возникла потребность в дорогостоящем лечении, он без проблем придет в поликлинику и получит рецепт. Но если он отказался и получает деньги на руки, то быстро решить вопрос не получится, как бы сильно он ни хотел вернуться в льготу», – пояснил представитель Минздрава.Он напомнил, что определиться с выбором и написать соответствующее заявление нужно до 30 сентября. Формат, который льготник для себя избрал, будет действовать весь следующий год и поменять его уже не получится.

«Если у человека, который выбрал льготу деньгами, случилось обострение в середине года, быстрее сделать ничего не получится – он сможет получать бесплатные лекарства лишь с начала следующего года. А это этого момента придется покупать их самостоятельно. Набор социальных услуг – это своего рода страховка для федерального льготника», – добавил специалист.По словам Хамрилова, денежный эквивалент льготы совсем не велик – чуть больше 1300 рублей. Эти деньги никак не покроют дорогостоящее лечение, необходимость в котором может возникнуть у человека: средние затраты на закупку лекарств для одного льготника превышают 40 тысяч рублей в год.

Кстати, количество жителей Алтайского края, которые получают "натуральную" льготу, ежегодно растет. В 2025-м их число составляет уже 76,4 тысячи человек.