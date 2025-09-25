"Доводим до автоматизма". Как жителей Алтайского края обеспечивают льготными лекарствами
С 2018 года региональное финансирование увеличилось более чем в пять раз
25 сентября 2025, 07:00, ИА Амител
Более 4 млрд рублей выделено в 2025 году на обеспечение жителей Алтайского края льготными лекарствами. 2,7 млрд из них – средства краевого бюджета, рассказал amic.ru начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Минздрава региона Тарас Хамрилов. Он подчеркивает, что алтайские власти не только ежегодно увеличивают финансирование, но и постоянно совершенствуют систему, чтобы льготники получали положенные им препараты с комфортом и без задержек.
О том, как устроена система обеспечения льготными препаратами в Алтайском крае, – в материале amic.ru.
Два вида льготников
Сейчас в Алтайском крае порядка 517 тысяч человек нуждаются в льготных лекарствах. Об этом в августе сообщал министр здравоохранения Дмитрий Попов в ходе прямой линии губернатора Виктора Томенко: один из вопросов был посвящен именно теме лекарственного обеспечения.
Всего категорий льготников две, пояснил Тарас Хамрилов – федеральные и региональные. Но четкого разделения нет, поскольку некоторые жители пользуются обеими мерами поддержки сразу.
«Федеральный бюджет обеспечивает лекарствами лишь федеральных льготников, а региональный – и федеральных, и региональных. Государство закупает препараты только для людей с подтвержденной инвалидностью. А за счет краевых средств мы "закрываем" то, на что федерального бюджета не хватает. Это все основные нозологии, самые распространенные из которых – сахарный диабет, бронхиальная астма и онкологические заболевания», – пояснил представитель регионального Минздрава.Сейчас в регионе более 430 тысяч региональных льготников, сообщил он.
Дмитрий Попов неоднократно подчеркивал, что для самих врачей нет никакой разницы, что за льготник перед ними. И у федеральных, и у краевых властей одна задача – обеспечить необходимыми препаратами всех, кто нуждается.
На полмиллиарда больше каждый год
Региональное финансирование программы льготного лекарственного обеспечения ежегодно увеличивается более чем на 500 млн рублей, сообщил Хамрилов. При этом краевых средств неизменно почти в два раза больше, чем федеральных:
- в 2025 году на федеральных льготников выделено 1,305 млн рублей, а на региональных – 2,763 млн рублей;
- в 2024 году на федеральных льготников выделено 980 млн рублей, а на региональных – 1,61 млрд рублей;
- в 2023 году на федеральных льготников выделено 1,305 млн рублей, а на региональных – 2,763 млн рублей.
Кстати, в 2018 году (как раз перед началом нацпроекта "Здравоохранение) на закупку лекарств было выделено 533,3 млн рублей из краевого бюджета. Таким образом, за семь лет объем финансирования увеличился более чем в пять раз. При этом сумма федеральных средств растет не так быстро – не более чем на 10% ежегодно.
Считают вплоть до миллиграмма
Система обеспечения льготными лекарствами за последние годы почти полностью перешла в "цифру", заметил Хамрилов. По его словам, информатизация позволила максимально сократить путь препаратов до пациента, а также упростить процедуру получения.
«Программа льготного обеспечения работает в режиме онлайн и ведет персонифицированный учет по каждому пациенту. Мы всегда можем посмотреть, что человек получал и в каком количестве, а также заблаговременно запланировать следующие закупки. Программа сейчас считает вплоть до миллилитров и миллиграммов, сколько препарата нужно купить», – пояснил специалист.Он добавил, что очень важным шагом к развитию стало постановление правительства Алтайского края о возмещении затрат аптечным организациям.
«Наши "Аптеки Алтая", которые занимаются приемкой и выдачей льготных лекарств, получили возможность отпускать в счет льготы коммерческие товары, которые у них есть на полках. А чуть позже Минздрав компенсирует эти затраты. При этом не проводится никаких закупочных процедур. Так что вновь появившемуся пациенту не приходится ждать 2,5–3 месяца – мы сразу обеспечиваем его лекарствами в счет субсидии», – пояснил Тарас Хамрилов.Представитель регионального Минздрава подчеркнул, что отладка системы и доведение всех этапов до автоматизма продолжается до сих пор. Проведенные работы уже дают результат: за последние годы количество жалоб на трудности с получением льготных лекарств значительно сократилось.
Виктор Томенко, рассуждая об этой теме в ходе своей прямой линии, отметил, что большим испытанием для региона стали санкции, вызвавшие некоторые задержки в поставках медикаментов. Тем не менее в крае справились с этой проблемой и взяли ситуацию под контроль.
"Каждый льготник должен подстраховаться"
Тарас Хамрилов также напомнил о том, что федеральные льготники имеют возможность выбрать, в каком формате получать положенную им льготу – деньгами или лекарствами. Специалист посоветовал жителям региона выбирать помощь в натуральном виде: это поможет избежать сложностей в случае ухудшения состояния.
«Смысл в том, что если федеральный льготник сохранил право на получение лекарств, даже если сегодня они ему не нужны, а через месяц у него возникла потребность в дорогостоящем лечении, он без проблем придет в поликлинику и получит рецепт. Но если он отказался и получает деньги на руки, то быстро решить вопрос не получится, как бы сильно он ни хотел вернуться в льготу», – пояснил представитель Минздрава.Он напомнил, что определиться с выбором и написать соответствующее заявление нужно до 30 сентября. Формат, который льготник для себя избрал, будет действовать весь следующий год и поменять его уже не получится.
«Если у человека, который выбрал льготу деньгами, случилось обострение в середине года, быстрее сделать ничего не получится – он сможет получать бесплатные лекарства лишь с начала следующего года. А это этого момента придется покупать их самостоятельно. Набор социальных услуг – это своего рода страховка для федерального льготника», – добавил специалист.По словам Хамрилова, денежный эквивалент льготы совсем не велик – чуть больше 1300 рублей. Эти деньги никак не покроют дорогостоящее лечение, необходимость в котором может возникнуть у человека: средние затраты на закупку лекарств для одного льготника превышают 40 тысяч рублей в год.
Кстати, количество жителей Алтайского края, которые получают "натуральную" льготу, ежегодно растет. В 2025-м их число составляет уже 76,4 тысячи человек.
07:11:31 25-09-2025
А что скажут льготники?
10:27:48 25-09-2025
Игорь (07:11:31 25-09-2025) А что скажут льготники? ... Не могу сказать за всех, но мой ребенок получает льготное лекарство. Часто сталкиваемся с тем, что лекарства нет, потому что закупки не провели. Где они там по каждому пациенту что отслеживают.. не знаю. Но нас за 1,5 года обеспечивают с перебоями. Но у нас и не «массовая» причина обеспечения лекарством.
07:33:28 25-09-2025
Слава Богу, что Он дал мудрости не болеть и не пользоваться этими льготам, а вернее сыром в мышеловке.
14:31:56 25-09-2025
Система работает, но временами коряво. Рецепт выписанный в декабре 2024 года смогли выдать только в феврале 2025 г, не было лекарства, не закуплено. До этого и потом вроде более-менее стабильно вроде было. А болезнь то ждать не будет когда там кто-то разтележится лекарство закупить.