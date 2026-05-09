В Алтайском крае есть отдельный закон, регулирующий этот вопрос

09 мая 2026, 08:50, ИА Амител

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Вопрос торговли спиртными напитками всегда обстоит особенным образом во время больших праздников. Главный из них — День Победы. Города и регионы самостоятельно решают, стоит ли запрещать продажу в этот день.

О том, будут ли в Барнауле продавать алкоголь 9 мая, — в материале amic.ru.

1 Будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День Победы в 2026 году? полностью запрещена. На сайте городской мэрии опубликовали Нет. Продажа спиртного в розничных магазинах на всей территории Барнаула будет. На сайте городской мэрии опубликовали напоминание об этом.

2 Но ведь никаких запретов в 2026-м не публиковали... Они и не нужны. Да, ранее власти Барнаула самостоятельно решали, как быть с торговлей спиртным на День Победы. Ежегодно накануне 9 мая публиковались постановления, запрещающие продажу. Но в 2024-м в Алтайском крае решили вопрос кардинально. Депутаты АКЗС приняли поправки в закон "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края". Согласно тексту поправок, в День Победы и День города (или муниципалитета) запрещено продавать алкоголь. Так что теперь запрет на 9 Мая действует постоянно — ежегодных постановлений больше не требуется.

3 Где алкоголь все равно будут продавать? Запрет распространяется на розничные точки продажи. Исключения составляют заведения общественного питания: им разрешено реализовывать алкогольную продукцию. Так что если вы придете в этот день в кафе или ресторан, спиртное вам продадут.

4 А будут ли продавать алкоголь в "наливайках"? Весь вопрос в том, является ли "наливайка" заведением общественного питания с юридической точки зрения. Как правило, в последние годы "наливайки" самостоятельно принимают решение не работать в этот день, чтобы избежать штрафов.

5 Какие штрафы грозят магазинам за нарушение запрета? Наказание за нарушение правил продажи алкоголя прописано в статье 14.16 КоАП РФ. По ней должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 20 до 40 тысяч рублей. Юрлица, признанные виновными, заплатят от 100 до 300 тысяч рублей штрафа. При этом алкогольная продукция, которую реализовывал нарушитель, может быть конфискована.

6 Будут ли 9 мая 2026 года продавать алкоголь в других городах Алтайского края? Поскольку с 2024-го года запрет продажи алкогольных напитков закреплен в законе Алтайского края, то и действует он на территории всего региона. Так что спиртным не будут торговать все магазины во всех населенных пунктах.

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