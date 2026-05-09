Будут ли в Барнауле продавать алкоголь 9 мая в 2026 году?
В Алтайском крае есть отдельный закон, регулирующий этот вопрос
09 мая 2026, 08:50, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Вопрос торговли спиртными напитками всегда обстоит особенным образом во время больших праздников. Главный из них — День Победы. Города и регионы самостоятельно решают, стоит ли запрещать продажу в этот день.
О том, будут ли в Барнауле продавать алкоголь 9 мая, — в материале amic.ru.
1
Будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День Победы в 2026 году?
Нет. Продажа спиртного в розничных магазинах на всей территории Барнаула будет полностью запрещена. На сайте городской мэрии опубликовали напоминание об этом.
2
Но ведь никаких запретов в 2026-м не публиковали...
Они и не нужны. Да, ранее власти Барнаула самостоятельно решали, как быть с торговлей спиртным на День Победы. Ежегодно накануне 9 мая публиковались постановления, запрещающие продажу.
Но в 2024-м в Алтайском крае решили вопрос кардинально. Депутаты АКЗС приняли поправки в закон "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края". Согласно тексту поправок, в День Победы и День города (или муниципалитета) запрещено продавать алкоголь.
Так что теперь запрет на 9 Мая действует постоянно — ежегодных постановлений больше не требуется.
3
Где алкоголь все равно будут продавать?
Запрет распространяется на розничные точки продажи. Исключения составляют заведения общественного питания: им разрешено реализовывать алкогольную продукцию. Так что если вы придете в этот день в кафе или ресторан, спиртное вам продадут.
4
А будут ли продавать алкоголь в "наливайках"?
Весь вопрос в том, является ли "наливайка" заведением общественного питания с юридической точки зрения. Как правило, в последние годы "наливайки" самостоятельно принимают решение не работать в этот день, чтобы избежать штрафов.
5
Какие штрафы грозят магазинам за нарушение запрета?
Наказание за нарушение правил продажи алкоголя прописано в статье 14.16 КоАП РФ. По ней должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 20 до 40 тысяч рублей. Юрлица, признанные виновными, заплатят от 100 до 300 тысяч рублей штрафа. При этом алкогольная продукция, которую реализовывал нарушитель, может быть конфискована.
6
Будут ли 9 мая 2026 года продавать алкоголь в других городах Алтайского края?
Поскольку с 2024-го года запрет продажи алкогольных напитков закреплен в законе Алтайского края, то и действует он на территории всего региона. Так что спиртным не будут торговать все магазины во всех населенных пунктах.
Команда amic.ru поздравляет всех с 81-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.
07:57:50 06-05-2026
Барнаул хоть и столица мира, но запрет на продажу алкоголя не распространяется на весь остальной Алтайский край. Пользуйтесь!
08:13:06 06-05-2026
Кому надо, купят всё 8 мая.
08:16:37 06-05-2026
Алкоголь нельзя, ножи с собой брать нельзя. Что за праздник?
08:37:17 06-05-2026
Все на дачу!
08:42:55 06-05-2026
А Ленинский опять на весь день перекроют?
09:17:30 06-05-2026
Волховская застольная
Музыка: И.Любан Слова: П. Шубин 1943г.
Редко, друзья, нам встречаться приходится,
Но уж когда довелось,
Вспомним, что было, и выпьем, как водится,
Как на Руси повелось!
Пусть вместе с нами семья ленинградская
Рядом сидит у стола.
Вспомним, как русская сила солдатская
Немца за Тихвин гнала!
Выпьем за тех, кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, бился на Волхове,
Не отступил ни на шаг.
Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробивался болотами,
Горло ломая врагу.
Будут навеки в преданьях прославлены
Под пулеметной пургой
Наши штыки на высотах Синявина,
Наши полки подо Мгой.
Встанем и чокнемся кружками, стоя, мы
-Братство друзей боевых,
Выпьем за мужество павших героями,
Выпьем за встречу живых!
13:18:02 09-05-2026
Musik (09:17:30 06-05-2026) Волховская застольнаяМузыка: И.Любан Слова: П. Шубин 194... Интересно было бы посмотреть на придурка, наминусоваашего к стиху
16:28:08 09-05-2026
Юс (13:18:02 09-05-2026) Интересно было бы посмотреть на придурка, наминусоваашего к ... Скорее всего минусовали те, кто знает, что это вариант песни хрущевского времени, когда кукурузник ( ос...)боролся с мертвым львом.В одном из первых вариантов были слова: " Встанем ,товарищи, выпьем за гвардию, равных ей в мужестве нет, \Тост наш за Родину, тост наш за Сталина, тост наш за знамя Побед".
" Ну-ка, товарищи , грянем застольную, выше стаканы с вином.\Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем.\
10:55:00 10-05-2026
Горожанин. (16:28:08 09-05-2026) Скорее всего минусовали те, кто знает, что это вариант песни... Уважаю.
09:29:03 06-05-2026
А вот по Красной Площади проходит колоннами боевая техника ПВО. День и ночь они неустанно охраняют наше небо от врага.
09:56:01 06-05-2026
Мы же победили, почему у нас запреты? Это немцам пусть в этот день запрещено алкоголь продавать!
09:59:16 06-05-2026
Гость (09:56:01 06-05-2026) Мы же победили, почему у нас запреты? Это немцам пусть в это... Ты уверен .что мы победили? По моему- это нас победили, в 1991 году.
10:48:50 06-05-2026
А зачем его продавать? Все равно в городе пьющих нет. И даже выпивающих
11:10:21 06-05-2026
Кто бы сомневался...Для нашей власти Победа Советского народа в ВОВ - трагедия...Потому испортить людям праздник - их главная задача...
11:38:30 06-05-2026
и правильно что не будут продавать.
а то к десяти вечера быдло маму искать начнет
12:44:15 06-05-2026
Гость (11:38:30 06-05-2026) и правильно что не будут продавать.а то к десяти вечера ... Так ты заранее маме позвони, чтобы не потерять.
11:41:10 06-05-2026
Если власти запрещают продавать алкоголь, они должны ИЗ СВОЕГО кармана (не из бюджета) компенсировать торговым предприятиям недополученную прибыли. Глупо запрещать покупать алкоголь в определенные дни, к тому же это является дискредитацией Победы и фронтовых 100 грамм. Это такая же глупость как выделять миллиарды на блокировки вместо того чтобы направить их в оборонку чтобы ковать нашу новую Победу. По моему мы видим вредителей , с которыми умел разбираться только Сталин.
13:30:08 08-05-2026
Пейте люди в рабочие дни...
Хоть ящиками покупайте, записывайтесь, без проблем...
А на праздник - никаких☝🏼🙅🏼
09:25:31 09-05-2026
DEUS (13:30:08 08-05-2026) Пейте люди в рабочие дни...Хоть ящиками покупайте, запис... запас лишним не бывает.