Агентство или фрилансеры: кому доверить продвижение бизнеса в интернете

Продвижение в интернете лучше доверить профессионалам, чтобы сэкономить время и сразу получить результат. Современные digital-специалисты, как правило, либо трудятся в специальных агентствах либо предпочитают проектную работу и работают сами на себя. К кому лучше обратиться — к команде digital-агентства или фрилансеру? Разбираемся вместе с проектным менеджером digital-агентства Zavod Татьяной Ефремовой.

— Правда ли, что стоимость услуг фрилансера в разы дешевле, чем у агентства?

— Не всё так однозначно. Чаще всего начинающие предприниматели или компании, которые до этого не были знакомы с SMM, стараются сэкономить. Они не знают реальную рыночную стоимость услуг, поэтому ожидают, что 5-10 тысяч — достаточная цена. Как итог, на предложения откликаются либо начинающие фрилансеры, либо не самые компетентные специалисты. Заказчики получают некачественный контент и слабое продвижение — другими словами, просто выкидывают бюджет на ветер.

Высококвалифицированные внештатные специалисты и digital-агентства не работают по заниженным ценам. Их диапазон находится примерно на одном уровне. Но агентство может предоставить бонусы и скидки на дополнительные услуги. Например, наш Zavod — часть медиахолдинга «FM-Продакшн». А значит, мы можем помочь с выходом на радио или публикации в СМИ.

— В чём разница сотрудничества с фрилансером и агентством?

— Начнём с рабочего графика. Агентство будет выходить с вами на связь в рамках рабочего дня. Ваши личные SMM-специалист, таргетолог, контекстолог будут готовы ответить на все вопросы по телефону, почте или в мессенджерах. Фрилансеры же не всегда отличаются чётким графиком.

Следующий пункт — документация. Многие фрилансеры (особенно с низким ценником) не заключают договоры, не могут предоставить другие отчётные документы, счета. А многим крупным компаниям-заказчикам без этого не обойтись.

— Но всё же главный показатель работы — кейсы?

— Я считаю, что нет. Красиво преподнести можно даже не самые успешные проекты. Показательнее будут личное общение и первый месяц работы. Не стесняйтесь задавать вопросы — так вы сможете оценить погружённость в проект и уровень экспертности. Обращайте внимание на исполнение всех обещаний и плана работ. За красивой картинкой должно стоять нечто большее.

Digital-агентство ZAVOD

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