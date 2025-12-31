Как почтовые отделения Алтайского края будут работать в новогодние праздники?

1 января 2026-го будет выходным для всех почтовых офисов

31 декабря 2025, 14:25, ИА Амител

"Почта России" / Фото: amic.ru

Стало известно, как в Алтайском крае будут работать почтовые отделения во время новогодних праздников. Об этом сообщили в администрации Барнаула.

Для большинства региональных почтовых офисов 31 декабря – выходной день. Следующие пять работают в обычном режиме:

656021 (Барнаул, ул. Кутузова, д. 177);

656065 (Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 28Б);

656906 (Барнаул, р.п. Южный, ул. Чайковского, д. 16);

656922 (Барнаул, ул. Новосибирская, д. 32);

659100 (Заринск, пр-т Строителей, д. 13).

1 января будет выходным для всех отделений региона, а 6 января большинство из них закончат работу на час раньше.

В другие дни режим работы отделений может отличаться. Например, 2 и 7 января по установленном графику будут работать следующие почтовые офисы:

656000 (Барнаул, пр. Ленина, д. 54);

658200 (Рубцовск, ул. Карла Маркса, д. 139);

659100 (Заринск, пр. Строителей, д. 13) и еще 22 отделения.

Для остальных эти дни – выходные.

Уточнять расписание работы конкретного отделения можно на сайте или в мобильном приложении "Почты России".

Сортировочный центр будет работать ежедневно, а пенсии и пособия почтальоны будут приносить по графику, согласованному с региональным отделением Соцфонда.