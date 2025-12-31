Как почтовые отделения Алтайского края будут работать в новогодние праздники?
1 января 2026-го будет выходным для всех почтовых офисов
31 декабря 2025, 14:25, ИА Амител
Стало известно, как в Алтайском крае будут работать почтовые отделения во время новогодних праздников. Об этом сообщили в администрации Барнаула.
Для большинства региональных почтовых офисов 31 декабря – выходной день. Следующие пять работают в обычном режиме:
- 656021 (Барнаул, ул. Кутузова, д. 177);
- 656065 (Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 28Б);
- 656906 (Барнаул, р.п. Южный, ул. Чайковского, д. 16);
- 656922 (Барнаул, ул. Новосибирская, д. 32);
- 659100 (Заринск, пр-т Строителей, д. 13).
1 января будет выходным для всех отделений региона, а 6 января большинство из них закончат работу на час раньше.
В другие дни режим работы отделений может отличаться. Например, 2 и 7 января по установленном графику будут работать следующие почтовые офисы:
- 656000 (Барнаул, пр. Ленина, д. 54);
- 658200 (Рубцовск, ул. Карла Маркса, д. 139);
- 659100 (Заринск, пр. Строителей, д. 13) и еще 22 отделения.
Для остальных эти дни – выходные.
Уточнять расписание работы конкретного отделения можно на сайте или в мобильном приложении "Почты России".
Сортировочный центр будет работать ежедневно, а пенсии и пособия почтальоны будут приносить по графику, согласованному с региональным отделением Соцфонда.
