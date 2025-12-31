От мессенджера Max до дела Ларисы Долиной. Главные события 2025 года в одном видео
Громкие события мира, России и Алтайского края, которые произошли в 2025-м
Конец года – время подводить итоги. Мы постарались вспомнить самые важные новости уходящего 2025-го. Сделать это было непросто, потому что год был очень богат на разные события – и грустные, и радостные.
В это видео вошло только два десятка громких инфоповодов, и мы постарались соединить события федерального и мирового уровней с нашими, локальными.
Вспомнили номинирование Юры Борисова на "Оскар", убийство главы Завьяловского района, первую атаку БПЛА на Сибирь, внедрение национального мессенджера Max, болезнь и смерть Тиграна Кеосаяна, бесследное исчезновение семьи Усольцевых в красноярской тайге, открытие мегаразвязки в Барнауле и многое другое.
