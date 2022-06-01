Цены на участки в Алтайском крае увеличились от 30 до 70%

Цены на земельные участки в Барнауле с 2020 года существенно выросли. По оценке экспертов с момента начала пандемии их стоимость увеличилась от 30 до 70%.

Стимулом для увеличения спроса на землю стал введённый локдаун, когда людям тяжело было находиться взаперти в квартирах. Далее произошёл рост цен на недвижимость в целом и земельные участки стали более привлекательными для множества барнаульцев, рассказал эксперт по недвижимости Сергей Русаков:

«Если на тот момент дачи, к примеру, можно было покупать за 300 тысяч рублей, то сейчас также зависит всё равно от локации, сейчас за эти деньги купить практически невозможно. К примеру, в прошлом году в районе Власихи можно было приобрести участки за 400, за 500 тысяч рублей. Сейчас участки стоят за миллион, даже при условии, что нет там подвода электричества или воды».

Цена выросла не только на участки, но и на дачи. Как рассказал Сергей Русаков, некоторые инвесторы покупают простую дачу, но рассматривают землю как под застройку: цена с постройкой дачного домика и просто голый участок не сильно отличаются. Сейчас застройщики по России стали рассматривать направление не только застройки многоквартирных домов, но и для застройки строительства малой этажности.

Русаков подчеркнул, что на сегодняшний день для инвестиций выгоднее всего покупка земли под строительство, а покупать участок с целью дальнейшей перепродажи — не самый удачный вариант.