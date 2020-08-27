Успение Пресвятой Богородицы. Когда и как отмечают этот праздник

В конце августа православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Это один из важнейших праздников в Русской православной церкви. Установлен он в память о кончине Божьей Матери. Рассказываем, когда Успение в 2020 году и что принято делать в этот день.
Успение Пресвятой Богородицы – непереходящий праздник и его дата не меняется из года в год. Ежегодно его отмечают сразу после окончания Успенского поста – 28 августа.
Как произошло Успение Пресвятой Богородицы?
По преданию, после смерти Христа о Богородице заботился апостол Иоанн Богослов. Последние годы жизни Дева Мария провела в Иерусалиме, где непрестанно молилась о том, чтобы Господь поскорее забрал ее к себе. Матерь Божья также постилась, хотя в очищении души она не нуждалась: вся ее жизнь была образцом жертвенности и святости.
Однажды во время молитвы Богоматери явился архангел Гавриил и сообщил, что через три дня завершится ее земной путь. Перед кончиной Дева Мария хотела увидеть всех апостолов, но они к этому времени разошлись проповедовать христианскую веру по всему свету. Несмотря на это, желание Богородицы сбылось: Святой Дух собрал учеников Иисуса у ложа Божьей Матери, на котором она ожидала кончины.
После смерти апостолы отнесли гроб с телом Девы Марии в пещеру, а вход в нее по традиции завалили камнями. После похорон они еще три дня молились у пещеры. Только один из апостолов, Фома, опоздал к погребению. Он был так этим опечален, что ему было позволено открыть вход в пещеру, чтобы поклониться усопшей.
Но открыв гроб, они обнаружили, что тела Богородицы там нет: Господь забрал ее к себе.
Вспоминая кончину Божией Матери 28 августа, можно решить, что верующие празднуют ее смерть. Но это не так. Смысл праздника в том, что смерть – это не конец существования, а лишь сон, после которого каждого ждет пробуждение (в переводе с церковнославянского успение – это сон, а не смерть).
В этот день в православных храмах совершаются праздничные литургии. Верующие несут цветы к иконе Богородицы и прикладываются к ней.
Успение Пресвятой Богородицы ознаменовывает окончание летней уборки урожая. В этот день христиане также идут в храм и освящают хлеб. При этом верят, что на пол нельзя ронять ни крошки освященного хлеба. Также приносили освятить и колосья пшеницы.
На Руси в этот день начинали свататься, чтобы сыграть свадьбу осенью. Незамужние ждали этого праздника с нетерпением. Считалось, что если к девушке не посватаются, то она всю зиму просидит в девках.
Есть поверье, что 28 августа – последний день отлета ласточек. А еще на Успение переставали квакать лягушки.
Также считалось, что в этот день начинается раннее бабье лето. Было принято предсказывать погоду на осень. Если 28 августа стоит хорошая погода, то зима будет теплая, а следующий год урожайным.
В этот праздник заканчивается Успенский пост. Но если 28 августа выпадает на среду или пятницу (постные дни), то верующим запрещено есть мясо и молочные продукты. В 2020 году Успение приходится на пятницу. Но в этот день разрешены вино и рыба.
Никаких других особых запретов в этот день не было. Однако наши предки верили, что лучше не работать в поле и на огороде.
Также славяне на Успение не стриглись (боялись испортить свою судьбу) и не осмеливались ходить босиком по земле и траве (так якобы можно было собрать все страшные болезни). Не надевали старую или неудобную одежду – считалось, что это может вызвать проблемы со здоровьем.
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