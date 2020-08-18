Преображение Господне. Как его надо отмечать и что нельзя делать в великий праздник

Преображение Господне отмечают православные 19 августа 2020. Этот праздник относится к числу двунадесятых, то есть самых важных, которые посвящены событиям из земной жизни Иисуса Христа. Согласно евангелию, в этот день Иисус предстал преображенным перед своими учениками. В чем смысл Преображения Господня, почему в этот день священнослужители облачаются в белое и почему 19 августа освящают яблоки — читайте в материале amic.ru.
Традиция празднования Преображения Господня зародилась еще в IV веке. 19 августа (6 августа по старому стилю) православные вспоминают событие, когда Спаситель явил свое Божественное величие своим близким ученикам – апостолам Петру, Иоанну и Иакову. Произошедшее описано сразу в трех Евангелиях — от Матвея, от Марка и от Луки.
За сорок дней до своей смерти на Голгофе Иисус Христос в сопровождении учеников Петра, Иакова и Иоанна отправился помолиться на гору Фавор. Во время молитвы на вершине горы ученики увидели, как Учитель их преобразился "и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет" (Мф 17:1-2).
Также перед глазами удивленных учеников предстали и два великих ветхозаветных пророка - Илия и Моисей, которые говорили с Господом о его последних днях жизни, страданиях и смерти. Апостолы были поражены и наблюдали за происходящим. Вдруг на гору опустилось светлое облако, из которого ученики услышали голос: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте". Это был голос Бога Отца. Испугавшись, апостолы пали ниц.
Тогда Иисус сказал им встать и не боятся. Когда ученики поднялись с земли, то не было рядом уже ни ветхозаветных пророков, ни облака. Стоял пред ними только их Учитель, в привычном образе. Иисус запретил Петру, Иоанну и Иакову раскрывать тайну Преображения "доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых".
"Преображение" переводится с греческого как "изменение формы", "превращение в другой вид". Смысл Преображения Господня в том, что так Иисус Христос показал, что нем соединяется сразу два естества - человеческое и божественное. Полное название праздника — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Как считает богослов Иоанн Златоуст, Господь преобразился для того, чтобы показать свое следующее пришествие на небесах во славе и будущее преображение человеческого естества. А явление Моисея и Илии (один из них был уже мертв, а второй был взят живым на небо), по мнению Златоуста, означало, что Христос властвует над смертью и жизнью, пишет "Фома".
"Яблочный спас" — так в народе прозвали праздник Преображения Господня. "Спас" — это сокращение от слова "Спаситель" (еще одно имя Иисуса). По ветхозаветной традиции 19 августа верующие несут в храм плоды первого урожая, дабы освятить их и поблагодарить Бога за дары. В Израиле и Греции — это виноград. А в Древней Руси к этому времени поспевали яблоки. Их-то как раз и несли на освящение в церковь. Отсюда и название — Яблочный спас. Хотя, по сути, 19 августа можно освящать любые плоды, которые уже поспели к празднику.
Накануне Преображения Господня в храмах проходит Всенощное бдение. А утром 19 августа совершается полиелей — это самая торжественная часть Утрени, читаются каноны, которые подчеркивают величие события, которое произошло на вершине горы Фавор.
Также в праздничный день совершается литургия. Во время службы священники надевают белые одежды – они символизируют небесное сияние, тот самый фаворский свет, который увидели апостолы во время преображения Христа.
19 августа прихожане приносят в храм плоды нового урожая – виноград, яблоки, груши, колосья пшеницы для того, чтобы освятить. Чин освящения плодов в церкви имеет большое значение для верующих. Согласно Типикону, до Преображения Господня запрещается есть виноград и другие плоды нового урожая: "Если кто из братьев съест виноград раньше праздника Преображения, то за своё непослушание получит запрещение: не есть виноград весь месяц август (то есть до 1 (14) сентября), так как нарушил заповеданный устав, таким образом и все остальные научатся соблюдать устав святых отцов".
Также на Яблочный Спас хозяйки пекли яблочные пироги, варили варенье и зазывали гостей.
19 августа нельзя употреблять мясо, молочные продукты и яйца. Ведь Преображение Господне выпадает на период Успенского поста, который продлится до 28 августа. Хотя в честь праздника можно позволить себе рыбу.
Также из-за поста в это день нельзя развлекаться, шуметь, ссорить и сквернословить.
Как и при остальных больших церковных праздниках на преображение нельзя убираться и стирать. Сделать это лучше накануне, при подготовке к празднику. Тяжелую работу тоже переносили на другой день. Запрещено шить и вязать.
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