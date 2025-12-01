У жителей края также появится возможность провести телемедицинскую консультацию с врачом прямо из дома

01 декабря 2025, 06:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Уже в 2026 году в Алтайском крае появится новая информационная система, которая позволит жителям получать некоторые услуги без визита в поликлинику. Об этом в ходе своей пресс-конференции рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, ряд услуг станут доступны для жителей без посещения поликлиники. В некоторых случаях можно будет даже оформить больничный онлайн.

Для жителей доступ к информационной системе будет реализован в виде приложения, которое можно будет скачать на смартфон, пояснил глава регионального Минздрава. Там будет храниться электронная медицинская карта человека с историей всех посещений больниц. Но самое важное – некоторые услуги, которые раньше можно было получить только в поликлинике, станут доступны онлайн.

«Например, получение справок без похода в поликлинику. Функция будет доступна, если по результатам диспансеризации поликлиника знает о вас. Также будет доступна выдача больничного листа. Появится и возможность организовать телемедицинскую консультацию в онлайн-режиме в дату, назначенную поликлиникой», – рассказал Попов. Министр также дал понять, что дистанционное оформление справок и больничных не будет повсеместным: о полной замене врача на "цифру" речи и близко не идет. Но жители, которые, к примеру, уже были в поликлинике, прошли обследование и сдали анализы, смогут уладить часть вопросов уже без повторного визита.

По словам Попова, часть этих функций уже доступна в отдельных медучреждениях края, но со следующего года практику планируется применить ко всему региону.

«Сейчас мы работаем над наполнением блоков этой информационной системы. Уже в декабре начнем потихонечку пилотировать ее, чтобы в 2026-м широко распространить», – сообщил глава Минздрава.Он также добавил, что в декабре 2025-го Минздрав расскажет о новом приложении и его функциях более подробно.

В течение всего года региональное ведомство вело большую работу по подключению всех медицинских организаций в крае к единой информационной системе. Уже сегодня доступ к этим данным имеют как краевые учреждения, так и межрайонные центры, а также районные больницы и поликлиники. Жители же видят свою историю посещений больниц и результаты обследований в медицинском разделе "Госуслуг".