Стройки, капремонты и медоборудование. Попов о том, чем усилили медицину Алтая за пять лет

За этот период на материально-техническое оснащение выделили 27,8 млрд рублей, из которых больше половины — краевые средства

28 ноября 2025, 07:15, ИА Амител

Строительство хирургического корпуса для Центра охраны материнства и детства / Фото: правительство Алтайского края

174 объекта здравоохранения были построены и введены в эксплуатацию в Алтайском крае за последние пять лет. Об этом в ходе своей пресс-конференции сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Он подчеркнул, что, помимо этого, многие больницы были капитально отремонтированы, а закупленное оборудование исчисляется тысячами единиц.

О том, какие самые важные проекты были реализованы за это время, какие медучреждения построили и отремонтировали в этом году и чего ожидать в следующем, – в материале amic.ru.

Стройки

Особенность системы здравоохранения в Алтайском крае продиктована его территориальными нюансами, пояснил Попов. В регионе большое количество муниципалитетов, которые требуют большого количества медучреждений.

«По количеству структурных подразделений мы на первом месте в Сибири. У нас очень большое количество ФАПов, врачебных амбулаторий, центральных районных больниц, городских поликлиник. Исходя из тех подходов, которые формируются губернатором Виктором Томенко, мы эту сеть сохраняем. Это требует постоянной модернизации: оборудование, капитальные ремонты, строительство новых больниц, в первую очередь – на замену аварийным», – рассказал министр.Он напомнил, что ранее многие проекты реализовывали по нацпроекту "Здравоохранение", а сейчас начался новый нацпроект – "Продолжительная и активная жизнь".

«Примерно половину всех необходимых средств регион находит в своем бюджете. Мы не просто реализуем нацпроекты, а за счет выделения краевых средств усиливаем их, ориентируясь на свои потребности», – подчеркнул глава регионального Минздрава.Из 174 построенных объектов 143 – это фельдшерско-акушерские пункты, 27 – врачебные амбулатории и пять – поликлиники.

Пожалуй, главным проектом стало возведение в Барнауле городской поликлиники № 14, которую прозвали "суперполиклиникой". Уже почти два года огромное медучреждение, отвечающее всем современным требованиям, принимает пациентов. Также в Барнауле ввели в эксплуатацию поликлиническую пристройку к горбольнице № 3, поликлиники в Алтайском и Ребрихе.

Всего по итогам 2025 года количество построенных медицинских объектов достигнет 33, рассказал Попов.

«30 из них уже введены – это 28 ФАПов и две врачебные амбулатории. В ближайшие дни еще одну амбулаторию откроем в Павловском районе. Также будет открыт ФАП в Тогульском районе и поликлиника в Алейске, где уже идет подготовка к сдаче объекта, получению паспортов готовности и лицензированию. К концу декабря надеемся торжественно ее открыть», – рассказал министр.Он подчеркнул, что нередко новые объекты включают в планы строительства, прислушиваясь к жителям края. Так, амбулаторию в Павловском районе, которую откроют на днях, запланировали по итогам общения Виктора Томенко с сельчанами.

Практически завершено и строительство одного из самых масштабных объектов за последние годы – противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске. Медучреждению в начале следующего года предстоит получение необходимых лицензий и оснащение оборудованием. До официального открытия осталось совсем немного. Кстати, фтизиатрическую службу развивают комплексно и не только в Барнауле: на днях в Рубцовске открылась современная противотуберкулезная поликлиника.

Поликлиника № 14 в Барнауле / Фото: Правительство Алтайского края

Капремонты

Капитальные ремонты медучреждений проводят почти полностью за счет средств краевого бюджета, подчеркнул министр здравоохранения.

«Общая сумма средств на капремонты за пять лет составила 5,9 млрд рублей, из них лишь 269 млн рублей – это федеральные средства», – пояснил Попов.Он напомнил, что за последние годы в Алтайском крае привели в порядок абсолютно все детские поликлиники – 82 медучреждения.

На краевые деньги ремонтируют как поликлиники и горбольницы, так и специализированные медучреждения:

на капитальный ремонт краевого кардиологического диспансера потратили 56 млн рублей;

в этом году за 23 млн рублей отремонтировали целый этаж горбольницы № 4, открыв там новое отделение реабилитации;

в этом году завершили противоаварийные работы и капремонт корпуса барнаульской поликлиники № 1 на ул. Аванесова. С 2023 года на эти цели суммарно выделили 157 млн рублей;

ремонт помещений Консультативно-диагностического центра обошелся в 60 млн рублей;

уже два года идет ремонт поликлиник в БСМП № 2, общая сумма работ превышает 100 млн рублей, в следующем году они будут полностью завершены.

Работы продолжаются. Так, завершается капитальный ремонт в Алейской ЦРБ и в центральной горбольнице Бийска – на каждый объект выделили более 30 млн рублей.

Новое оборудование в БСМП № 2 / Фото: Минздрав Алтайского края

Оборудование

Оснащение оборудованием в последние годы во многом было продиктовано пандемией коронавируса. По словам Попова, за пятилетку из федерального и краевого бюджетов совокупно выделили более 11 млрд рублей.

«Было приобретено восемь тысяч единиц техники. По сути дела, ни одну ЦРБ мы не оставили в стороне. Это и рентген-оборудование, и маммографы, и флюорографы. Мы меняли КТ-аппараты и приобретали их туда, где их вообще никогда не было», – пояснил глава Минздрава.Он также отметил, что наряду с поставками нового оборудования региональный Минздрав развивает цифровые технологии.

«Мы запустили единый цифровой контур в области лучевой диагностики. В нем задействовано более 340 аппаратов по всему Алтайскому краю. Снимки с них становятся доступны в краевых специализированных больницах. Поэтому пациент, где бы он ни находился, может получить консультацию», – рассказал Попов.В 2025 году из краевого бюджета выделили 640 млн рублей, на которые закупили 38 единиц техники. В их числе было и сложное оборудование, отметил министр: в частности, в Краевой клинической больнице заменили всю линейку лучевой диагностики: маммограф, КТ-аппарат и магнитно-резонансный томограф.

Кстати, уже закуплена часть техники и мебели для готовящегося к открытию диспансера в Новоалтайске – на это из краевого бюджета было выделено более 400 млн рублей.

Деньги выделяются и по другому нацпроекту – "Семья". В этом году край получил таким образом 354 млн рублей, на которые дооснастил оба перинатальных центра. Еще 50 млн рублей были выделены на оборудование для отделений реабилитации.

Поликлиника в Ребрихе после открытия / Фото: правительство Алтайского края / Антон Червяков

Что будут строить в 2026-м?

Строительство целого ряда важных объектов продолжится и в следующем году. В частности, речь идет о крупных поликлиниках в Зональном и Смоленском районах, а также в Камне-на-Оби. Кроме того, летом 2025-го началось возведение нового корпуса барнаульской поликлиники № 9, которое будут вести в течение всего 2026-го.

Наконец, в следующем году будет полностью завершено масштабное строительство хирургического корпуса в Центре охраны материнства и детства, где сосредоточится вся высокотехнологическая помощь.

«Все это – серьезные средства. Счет идет на миллиарды, если учитывать не только строительство, но и оборудование», – отметил Попов.Он подчеркнул, что это далеко не все объекты, которые появятся в ближайшие годы. Региональный Минздрав ежегодно строит ФАПы и врачебные амбулатории, а также ищет возможности для возведения новых крупных медучреждений.