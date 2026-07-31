Десять вагонов памяти. Как известный на всю страну "Поезд Победы" встретили в Барнауле

Передвижной музей рассказывает о Великой Отечественной войне

31 июля 2026, 14:30, ИА Амител

"Поезд Победы" в Барнауле / Фото: Смолихина Екатерина / amic.ru

В Барнаул 31 июля прибыл "Поезд Победы" — передвижной интерактивный музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Состав пробудет в краевой столице до 2 августа включительно. Внутри поезда разместили десять тематических вагонов. Посетители могут познакомиться с мирной довоенной жизнью, событиями военных лет и возвращением фронтовиков домой.

Авторы проекта используют реалистичные скульптуры, объемный звук, театральное освещение, механические эффекты, дополненную и виртуальную реальность. Одними из первых экспозицию увидели представители краевых властей, общественники, участники молодежных объединений и школьники. О том, какие впечатления она оставляет и как барнаульцы могут попасть на экскурсию, — в материале amic.ru.

От мирной жизни до Победы

"Поезд Победы" по праву считают первой в мире интерактивной выставкой о Великой Отечественной войне, размещенной в движущемся железнодорожном составе. Каждый вагон посвящен отдельному этапу военного времени.

Внутри экспозиции находятся более 150 скульптур. Фигуры людей, предметы быта и декорации объединены в 13 трехмерных панорам. Для усиления эффекта авторы проекта используют театральное освещение, механические спецэффекты и элементы виртуальной реальности.

Связующим персонажем выставки стала Лидия — собирательный образ молодой советской девушки. Посетители слышат ее рассказ на протяжении всей экскурсии. По сюжету Лидия пошла по стопам отца, стала машинистом и во время войны перевозила к фронту людей и боеприпасы.

"Поезд Победы" останавливался в Барнауле три года назад. Тогда экскурсия вызвала ажиотаж у жителей краевой столицы. Немалую роль в том, что поезд прибыл на Алтай, сыграло правительство региона.

Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Ирина Рыбина отметила, что образ молодой девушки помогает современным школьникам лучше понять судьбы их ровесников военного поколения.

«Гидом становится молодая девушка Лидия — собирательный образ молодежи того времени. Несмотря ни на что, она пошла по стопам отца, стала машинистом, возила людей и снаряды на фронт, не щадя себя и понимая, что отдает силы ради будущих поколений», — рассказала Ирина Рыбина.

"Война перевернула страну"

По словам Ирины Рыбиной, главная задача проекта — сохранить историческую память и показать, что Победа стала результатом объединения всего народа. Она подчеркнула, что десять вагонов позволяют посетителю последовательно пройти через основные этапы войны. Первая часть экспозиции показывает людей, которые жили обычной жизнью, строили планы и не знали, что совсем скоро их мир изменится.

«Война перевернула всю страну. Ребята, которые вышли из вагонов, отметили единство нашего народа, веру в Победу и способность объединяться. Именно это позволило стране пройти через все испытания», — сказала Ирина Рыбина.

По ее мнению, поезд стал метафорой человеческой жизни и напоминанием о цене, которую заплатили предыдущие поколения.

«Важно, чтобы каждый посетитель после экскурсии задумался, насколько тяжело досталась эта Победа и достойно ли мы распоряжаемся тем, что получили от наших предков», — добавила Рыбина.

"Здесь историю видишь своими глазами"

В числе первых посетителей оказались участники "Движения первых", "Юнармии", Российских студенческих отрядов, поискового движения и школьных объединений. Также на передвижную выставку пришел спикер АКЗС Александр Романенко со своими внучками. Он рассказал, что с детства знал о Великой Отечественной войне из рассказов отца, воспоминаний фронтовиков, книг и фильмов. Отца Александра Романенко призвали в армию в 1943 году, когда ему исполнилось 17 лет. Он участвовал в освобождении Белоруссии, Витебска и Полоцка, затем во взятии Кенигсберга. Войну завершил в Польше, где служил в личной охране маршала Константина Рокоссовского. Домой фронтовик вернулся после демобилизации в 1946-1947 годах. Однако даже знакомому с историей человеку передвижной музей дает новые впечатления.

«Я побывал во многих музеях, посвященных Великой Отечественной войне. Но то, что увидел сегодня, меня поразило. Мы фактически прошли весь путь от начала войны до Великой Победы», — отметил Александр Романенко.

Спикер АКЗС добавил, что непосредственных участников тех событий остается все меньше. Поэтому особенно важными становятся проекты, которые помогают передать память детям и внукам не только через учебники.

«Мои внучки знают о Великой Отечественной войне, читают о ней, мы говорим об этом в семье. Но то, что сегодня они увидели все своими глазами, дорогого стоит. Наши потомки должны знать, благодаря кому страна получила свободу и независимость», — сказал председатель АКЗС.

Внучки Александра Романенко — сестры Мария и Александра Евстегнеевы — после экскурсии признались, что выставка вызвала у них одновременно восхищение, гордость и тревогу. Особенно сильное впечатление на школьниц произвели сцены, посвященные концентрационным лагерям и событиям советско-японской войны. Реалистичные фигуры, освещение и звуки сделали эти эпизоды эмоционально тяжелыми.

«У меня остались положительные впечатления, много восхищения и в какой-то мере гордости за предков. Но в нескольких местах возникла тревога. Особенно в вагоне о концлагере — страшно понимать, что делали с людьми», — рассказала Мария.

Александра же добавила, что экскурсия помогла ей узнать новые исторические детали. По словам девочек, о выставке они обязательно расскажут друзьям.

Чем известен "Поезд Победы"?

Передвижной музей курсирует по городам России и других стран, а посетители осматривают экспозицию непосредственно внутри железнодорожного состава. Благодаря этому проект может добраться до населенных пунктов, где нет крупных военно-исторических музеев.

Экскурсия рассчитана примерно на 40–45 минут. Посетители проходят небольшими группами по 12 человек, новые группы запускают каждые пять минут. Такой формат позволяет сохранить последовательность рассказа и избежать скопления людей в узких вагонах. Возрастное ограничение — 12+.

Как посетить поезд в Барнауле?

"Поезд Победы" будет находиться на железнодорожном вокзале Барнаула с 31 июля по 2 августа включительно. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Посещение бесплатное, однако для входа нужен электронный билет с указанием времени экскурсии. Зарегистрироваться необходимо на официальном сайте проекта "Поезд Победы". Если пройти регистрацию заранее не удалось, организаторы предлагают обратиться к волонтерам непосредственно на вокзале. При этом количество мест ограничено, а большая часть билетов была забронирована вскоре после открытия записи.

На привокзальной территории также работают тематические площадки. Посетители могут написать письма, сплести браслеты из паракорда, принять участие в изготовлении окопных свечей и маскировочных сетей. Еще одна площадка — квест-комната виртуальной реальности "28 панфиловцев", которая знакомит участников с подвигом защитников Москвы. Тем, кому не достанется билета, организаторы рекомендуют пройти 3D-тур на сайте проекта. Виртуальная экскурсия не заменит проход через реальные вагоны, меняющийся свет и объемный звук, но позволит увидеть содержание экспозиции и проследить историю ее героев.