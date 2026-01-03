До -9 градусов. О погоде в Барнауле 3 января

Преимущественно без осадков

От -4 до -9 градусов ожидается в Алтайском крае 3 января, сообщает региональный Гидрометцентр.

«Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, изморозь. Ветер южный, 3–8 м/с», – говорится в прогнозе.

В Барнауле ожидается -7...-9 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер южный, 3–8 м/с.