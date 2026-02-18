В Алтайском крае выявили острый дефицит дворников

Медианная зарплата специалиста составляет 30 300 рублей

18 февраля 2026, 12:31, ИА Амител

Дворник в Барнауле убирает снег / Фото: amic.ru

В Алтайском крае зафиксирован самый высокий в Сибирском федеральном округе спрос на дворников. На регион приходится 40% от всех открытых за последний год вакансий по этой профессии.

Такие данные получены в результате анализа рынка труда, проведенного платформой онлайн‑рекрутинга hh.ru за период с февраля 2025 по февраль 2026 года.

При этом край вместе с Новосибирской областью испытывает острейшую нехватку кадров — на одну вакансию приходится всего 1,6 резюме при нормативном показателе от четырех резюме на место. Всего за 12 месяцев в СФО было опубликовано 2,1 тыс. вакансий для дворников.

Помимо Алтайского края (40%), значительный спрос наблюдается в Новосибирской области (18%), в Кузбассе (17%), в Омской области (12%), а также в Иркутской, Томской областях и Красноярском крае (по 10%). На республики Хакасия, Алтай и Тыва суммарно приходится лишь 3% вакансий.

«В начале 2026 года динамика поиска персонала остается высокой. В Алтайском крае открыто более 40 вакансий, уступая лишь Новосибирской области. Активно набирают дворников также в Кемеровской области, Томской области и Красноярском крае, Омской и Иркутской областях. Основной спрос формируют строительные компании, предприятия розничной торговли, организации ЖКХ, а также образовательные учреждения и сегмент ресторанно‑гостиничного бизнеса», — говорится в исследовании.

При этом медианная зарплата дворника в Алтайском крае составляет 30 300 рублей. Для сравнения: в Новосибирской области зарплата по вакансии составляет 40 000 руб., в Красноярском крае — 38 500 руб., а в Республике Тыва — 25 000 руб.

Максимальная зарплата в СФО предложена в вакансии с вахтой в Магаданской области — 95 000 рублей с полным соцпакетом.

Среди вариантов без релокации выделяется вакансия в новосибирском ЖК "Кедровый" с зарплатой от 65 000 рублей на руки. Работодатель предлагает премии, подработки, комфортные условия труда и соцгарантии.

Отмечается, что дефицит кадров наблюдается практически во всех сибирских регионах. Помимо Алтайского края и Новосибирской области, нехватка ощущается в Томской, Кемеровской, Омской, Иркутской областях и в Красноярском крае.

Достаточное количество соискателей есть лишь в Хакасии, а также в республиках Алтай и Тыва.

