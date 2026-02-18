В Алтайском крае выявили острый дефицит дворников
Медианная зарплата специалиста составляет 30 300 рублей
18 февраля 2026, 12:31, ИА Амител
В Алтайском крае зафиксирован самый высокий в Сибирском федеральном округе спрос на дворников. На регион приходится 40% от всех открытых за последний год вакансий по этой профессии.
Такие данные получены в результате анализа рынка труда, проведенного платформой онлайн‑рекрутинга hh.ru за период с февраля 2025 по февраль 2026 года.
При этом край вместе с Новосибирской областью испытывает острейшую нехватку кадров — на одну вакансию приходится всего 1,6 резюме при нормативном показателе от четырех резюме на место. Всего за 12 месяцев в СФО было опубликовано 2,1 тыс. вакансий для дворников.
Помимо Алтайского края (40%), значительный спрос наблюдается в Новосибирской области (18%), в Кузбассе (17%), в Омской области (12%), а также в Иркутской, Томской областях и Красноярском крае (по 10%). На республики Хакасия, Алтай и Тыва суммарно приходится лишь 3% вакансий.
«В начале 2026 года динамика поиска персонала остается высокой. В Алтайском крае открыто более 40 вакансий, уступая лишь Новосибирской области. Активно набирают дворников также в Кемеровской области, Томской области и Красноярском крае, Омской и Иркутской областях. Основной спрос формируют строительные компании, предприятия розничной торговли, организации ЖКХ, а также образовательные учреждения и сегмент ресторанно‑гостиничного бизнеса», — говорится в исследовании.
При этом медианная зарплата дворника в Алтайском крае составляет 30 300 рублей. Для сравнения: в Новосибирской области зарплата по вакансии составляет 40 000 руб., в Красноярском крае — 38 500 руб., а в Республике Тыва — 25 000 руб.
Максимальная зарплата в СФО предложена в вакансии с вахтой в Магаданской области — 95 000 рублей с полным соцпакетом.
Среди вариантов без релокации выделяется вакансия в новосибирском ЖК "Кедровый" с зарплатой от 65 000 рублей на руки. Работодатель предлагает премии, подработки, комфортные условия труда и соцгарантии.
Отмечается, что дефицит кадров наблюдается практически во всех сибирских регионах. Помимо Алтайского края и Новосибирской области, нехватка ощущается в Томской, Кемеровской, Омской, Иркутской областях и в Красноярском крае.
Достаточное количество соискателей есть лишь в Хакасии, а также в республиках Алтай и Тыва.
12:52:05 18-02-2026
На самокате 50тр платят минимум, а тут собачее г.... убирать за 30тр. Интересно почему дефицит кадров.
13:15:32 18-02-2026
Андрей (12:52:05 18-02-2026) На самокате 50тр платят минимум, а тут собачее г.... убирать... 4 домика взять в оборот - вот и ЗП IT
22:20:01 18-02-2026
Андрей (12:52:05 18-02-2026) На самокате 50тр платят минимум, а тут собачее г.... убирать... Бездари пытаются управлять ситуацией, вот и складывается плохая ситуация с порядком в городе.
13:50:33 18-02-2026
Дворникам платят намного меньше, в УК Эталон их практически нету зарплата ниже МРОТа.
15:33:04 18-02-2026
В Алтайском крае выявили острый дефицит зарплат от которой не протянешь ноги
16:39:49 18-02-2026
Сейчас активно тает снег и лёд на тротуарах, хорошо бы сгрести ледяную кашу, пока не замерзла и не превратилась в непрходимые торосы. Но на пр. Ленина ни одной единицы малой чистящей техники! На прилегающих улицах тоже жуть! По четной стороне Пушкина до Комсомольского наледь сантиметров 20, всю зиму не убирали, люди идут по проезжей части. Власти будут ждать, пока кого-нибудь ни придавят?
17:18:59 18-02-2026
Гость (16:39:49 18-02-2026) Сейчас активно тает снег и лёд на тротуарах, хорошо бы сгрес... что мешает? сгребай в сторону.
20:34:11 18-02-2026
Гость (17:18:59 18-02-2026) что мешает? сгребай в сторону.... Дядя Петя,вы дурак?(с)
17:40:56 18-02-2026
Управляшки приспособились брать людей в центрах, чтобы работали за еду, а копейки платят этим центрам за койко-место...
Ну а гололед, переживают, наверно, чтобы травмпункты пустыми не стояли
22:18:43 18-02-2026
А как Вы хотели?
Я работал дворником. Работодатель задавится купить снегоуборщик, при этом нанимает трактор и машину - убирать и "вывозить" снег. По городу то прошли бы и увидели куда снег сгребают и как его "вывозят". Эту работу я бы снегоуборщиком сделал за день-два. Своими руками пытаюсь сделать парогенератор, что бы снег перетопить в воду и удалить её через ливневку. Вот только делать парогенератор негде. Ни какие власти не удосужились обратиться к дворником за советом. Сами всё знают, по тому и лежат кучи. А, за 30 тысяч убирать тонны снега, пусть эти самые власти сами на субботники выходят и гребут его руками. Тогда и поймут, что нужно делать в сложившейся ситуации. Лучше дворника ни кто незнает, что нужно предпринять. А нам самим приходится покупать инструмент и самим снег грести. При этом, снег давно напитал воду, вот и пусть власти пупки бы надрывали.
Ждите, будет еще хуже. Может и дождетесь, когда он сам растает. Так потом еще будут "голову ломать" как грязь после снега убирать с территорий. Платят клининговым компаниям деньги, а они до дворников не доходит. Значит что? Клининговые компании - фикция. Только для их руководства созданы. Я бы еще больше мог рассказать по этой теме, но проще через телевидение скулить, чем делом заниматься - управленцы бездарные! Загадили город и плачутся почем зря. Много вам "Зеленхоз" порядка навел в городе.
Противно слушать и читать о крокодиловых слезах управленцев. Я, в 70 лет убирал территорию 2760 кв.м лопатой и метлой. Мне кто то инструмент дал? Убирал за 25 тысяч до вычета налога и с этих же денег покупал и делал сам инвентарь.По утрам, у меня максимум три окурка на территории появлялось, но через 15-20 минут и они исчезали. Население, можно сказать, прекратили бычки бросать. Не поднимается рука у людей мусорить, когда территория чистая. У людей самосознание не позволяло мусорить. А сейчас, кроме снега, бутылки и банки по всем дорогам валяются.
Вот и пусть чешут на субботники. Хватит, наруководили. Я не Путин, днем и ночью бы чистили всё за свой счет, а не тёрли бы гузки о стулья, переживая и скуля, что дворников не хватает. Ни черта работу наладить не в состоянии. Только верещат, что люди работать не хотят. Дармоеды!