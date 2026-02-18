Госдума ввела новые критерии выплат пособия для многодетных семей

Россияне неоднократно просили пересмотреть порядок назначения выплаты

18 февраля 2026, 12:16, ИА Амител

В Госдуме приняли закон, расширяющий меры поддержки многодетных семей, сообщил в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин. Ключевое нововведение - сохранение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей даже при незначительном превышении установленного уровня дохода.

Ранее выплата прекращалась, если доход одного члена семьи превышал прожиточный минимум. Эта норма вызывала многочисленные обращения граждан с просьбой о пересмотре порядка назначения пособия. Вопрос также обсуждался в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, который поручил внести соответствующие изменения в законодательство.

«Теперь законом предусмотрено сохранение ежемесячного пособия многодетным семьям в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%», — пояснил Вячеслав Володин.

По оценкам, благодаря принятым поправкам ежемесячное пособие смогут дополнительно получать семьи, воспитывающие более 231 тысячи детей.

Закон вводит еще одно условие: для получения выплаты необходимо иметь пятилетний минимальный срок проживания в России в статусе гражданина РФ.

Новый закон вступил в силу с начала 2026 года и распространяется на всех, кому уже выплачивают данное пособие.

