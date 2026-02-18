В Барнауле жилой дом грозят отключить от отопления и воды из-за чьего-то долга в 1,3 млн
Пообещали самые жесткие меры "в такое неспокойное время"
18 февраля 2026, 12:34, ИА Амител
В Барнауле жильцов многоквартирного дома предупредили об отключении отопления и горячей воды, если они не погасят задолженность в размере 1,38 млн рублей, сообщается в Telegram-канале "Черное и Белое".
Как рассказывают подписчики канала, объявления повесили на подъезды дома № 15 по улице 50 лет СССР.
«Уважаемые собственники. На вашем доме сложилась задолженность за коммунальные услуги в сумме 1 389 648 рублей! Предупреждаем, что сейчас решается вопрос об отключении всего дома от горячей воды и отопления, так как это задолженность перед генерирующей компанией. Из-за такого долга на ваш дом будет ограничена подача горячей воды и частично — отопления!» — говорится в объявлении.
В предупреждении подчеркнули, что "нельзя жить в тепле, пользоваться горячей водой и не платить за услуги". К жильцам обратились с убедительной просьбой погасить сложившуюся задолженность, иначе "в такое неспокойное время будут приниматься самые жесткие меры к неплательщикам".
«А при чем здесь добросовестные плательщики? Кто не платит, у того и отключайте», — возмущаются жители дома.
Ранее юрист объяснил, за какой долг по ЖКХ могут отключить свет, газ и горячую воду. Отключение возможно при просрочке платежей свыше двух месяцев, но процедура требует предупреждений.
В то время когда наша страна ведёт войну с нацизмом и НАТО мы просто не имеем права вот так себя вести. Всё верно ответственность должна быть коллективной. Хорошо ведь когда дома батареи горячие, а что вы для этого сделали?
Гость (12:40:41 18-02-2026) В то время когда наша страна ведёт войну с нацизмом и НАТО м... Мельниченко, залогинься!
А как, простите, этот долг вообще накопился? Даже если предположить, что плата за отопление тысяч так десять ежемесячно была все время нонстоп, что само по себе нонсенс, это десяток лет неуплаты? А где была ресурсоснабжающая организация все это время?
Здесь возникает ещё один вопрос, а почему на обращении к жильцам не указан автор этого воззвания? Может мошенники перешли на новый способ развода кроликов...
у кого квартира на 50 лет ссср, навряд ли завалялась полторашка.
почему не взыскивают через приказ - не понятно.
можно и через банкротство, там точно свои поймали бы.
только это поработать надо.
третировать остальных жильцов - сильно проще.
Вы предлагаете простить долги должнику?
Гость (15:55:48 18-02-2026) Через банкротство? Вы предлагаете простить долги должник... Тем кто минусит - вы не понимаете сути банкротства.
Должнику списывают все долги.
А вот тем кому он должен, почти никогда и ничего не перечисляют.
И получается что должнику прощают 500 тысяч долгов, а управляющая компания или поставщик услуг так ничего и не получают.
У вас в доме есть такой, он один должен треть общедомового долга по данным УК, а по его данным он обанкротился и ничего и никому не должен. Свежие платежи вроде как оплачивает, а свои старые долги он всем простил.
обычно нормаьные управляющие вывешивают список с номерами квартир и суммой долга чтобы героев знали в лицо.
Может там просто у кого то квартрира от бабушки стоит 5 лет и не платит комуналку, а наследник в тюрьме, или за границей и т.п.
Юрий (12:49:30 18-02-2026) обычно нормаьные управляющие вывешивают список с номерами кв... запрещено вывешивать списки, может управляшке штраф прилететь
гость (12:58:00 18-02-2026) запрещено вывешивать списки, может управляшке штраф прилетет... у нас еще в январе бумажка такая была. Или УК не в курсе или кто то так шутит - не могу сказать...
Юрий (12:49:30 18-02-2026) обычно нормаьные управляющие вывешивают список с номерами кв... А толку вывешивать? Я вывешивала, а они просто срывали и всё. Сейчас перешли в другую УК и их долг обнулился. К стати, неплательщики - юристы. Видать хорошие.
Сейчас то может и не отключат, а вот с началом отопительного сезона могут тепло не дать из за долгов. У нас был подобный случай. Быстренько все долги погасили и доже за злостных неплотельщиков.
Толи ещë будет, всë впереди!!!
Какой то фейк, когда реальный долг, вывешивают конкретные квартиры. Зумеры балуются, объявления вешают, позвоните в ЖЭУ они объяснят
Гость (13:19:09 18-02-2026) Какой то фейк, когда реальный долг, вывешивают конкретные кв... нет не угадали
В Госдуме заявили, что ФАС начала проверку завышенных тарифов ЖКХ -вот проверят, так и заплатим.
Олег (13:19:16 18-02-2026) В Госдуме заявили, что ФАС начала проверку завышенных тарифо... Если проверить правильно-то жильцам надо будет денюжку вернуть!!!
Уже проверили! Всё в порядке, превышений нет, объясняется сезонностью и изменениями в налоговом законодательстве. Получается, что повышать выше установленного уровня нельзя, но можно не замечать повышение выше установленного уровня, потому что другой закон вызвал это повышение.
Судиться надо было, а теперь срок исковой давности 3 года и остальные долги просто простят, если вообще с него что-то высудят.
Ну во-первых, отключать отопление запрещено законом. Во-вторых, взыскать долг можно только за три последних года (правда, при условии, что управляшка подаст в суд на должника, а должник заявит о пропуске срока исковой давности). В-третьих, не существует никакого коллективного (общедомового) долга, есть конкретные должники и иск (судебный приказ) должен быть предъявлен к каждому отдельно. Но это же сколько возиться надо! Куда как проще запилить вот такую страшилку-ультиматум - в расчете на то, что юридически безграмотные жильцы, испугавшись, скинутся да погасят долг. А сумму можно написать любую - буквально от фонаря, главное - чтоб люди испугались посильнее да забегали. А вообще-то, управляшке можно и предъявить за это безобразие!
Нет никаких данных, что аФтором страшилки является УК. К тому же от страха больше денег не становится. Не припомню случая, когда от страха добросовестные плательщики добровольно скидывались для оплаты чьего-то долга. Но помню случай, когда УК, путём манипуляции с общедомовым голосованием, раскидывала долг пропорционально на всех и меняла тариф на услуги УК.
не может быть такая задолженность в 9-ке. Надо задолженность считать за 3 последние года. Исковая давность
Там УК Эталон поэтому такие долги, самая худшая компания в Индустриальном районе, там скорее всего больше половины пеня.
Управляйка прекрасно знает, на какой кв. долг - все на ВЦ есть, который печатает квитанции, у бухов из управлякй есть удаленное рабочее место на ВЦ, т.ч. владеют информацией полностью, только в суды бегать не хотят, расчет на гнев соседей
Управляющая компания не имеет права отключать это нарушает права соседей, оплачивающих квитанции. Это является нарушением закона. Отопление и холодное водоснабжение не могут отключить за неуплату вообще, так как это нарушает санитарные нормы, особенно в отопительный сезон.
Это просто прикол. Ничего не сказано про то, куда обращаться.
найти должника и набить морду
Жизнь давно доказала, что в морду получат невиновные.
Гость (14:28:44 18-02-2026) найти должника и набить морду... Ага желательно всеми жильцами дома, чтобы ещё и уголовку поднять. Группой лиц , по предварительному сговору. Тогда не до отопления будет
Да такие неплательщики есть в любом доме. Я живу в многоквартирном доме много лет, есть одна квартира, в которой при моем заселении уже был долг тысяч 200, он постепенно рос и теперь составляет более 900 тыс. Управляющая компания регулярно вывешивает объявление о необходимости повышения долгов и толку ноль. Неужели за 15 лет, может, и больше, что они не платят, нельзя что-либо сделать?
Не завидуйте, а лучше попробуйте не платить сами.
Гость (15:05:12 18-02-2026) Ага желательно всеми жильцами дома, чтобы ещё и уголовку под... Да чему завидовать,сидят в ветхих домах бомжатниках с хроническим недоремонтом
Где колхоз- там разруха.
(С)
Гость (18:38:14 18-02-2026) Где колхоз- там разруха.(С)... Давно пора отменить колхоз и ввести договоры собственников с каждым поставщиком ресурсов и услуг отдельно. Например, как горэлектросеть. Сама разбирается со свои и платежами. Управляшка же пусть дворы метет и подъезды моет, рублей 200 с квартиры за их труды. Паспортные столы убрать из УК, регистрация только через полицию, они наведут порядок, да и сами будут знать, кто где.
Гость (21:39:56 18-02-2026) Давно пора отменить колхоз и ввести договоры собственников с... А кто за сети в доме будет отвечать? Думаете горсеть? Она скажет у меня договор с вами, а у вас провод в подъезде сосед порвал, вот как починит он так и вызывайте
Гость (08:33:37 19-02-2026) А кто за сети в доме будет отвечать? Думаете горсеть? Она ск... Не путай теплое с круглым. Договоры бывают разные. Пропал свет, звонят в Горэлектросеть. Работники выезжают на спецмашине, ищут порывы, ремонтируют. Ты их ни разу не видел в Барнауле?)))
Ещё вариант. Управляющие компании практикуют схему присвоения средств собственников из сумм, которые должны перечислять тепловикам. Если через 3 года поставщики ресурсов не стребовали с управляшки долги, те просто оставляют деньги себе. То есть вполне возможно, что это долг управляющей компании, а не жителей. Теперь решили ещё раз «подстричь» собственников.