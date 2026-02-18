НОВОСТИОбщество

В Барнауле жилой дом грозят отключить от отопления и воды из-за чьего-то долга в 1,3 млн

Пообещали самые жесткие меры "в такое неспокойное время"

18 февраля 2026, 12:34, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru
В Барнауле жильцов многоквартирного дома предупредили об отключении отопления и горячей воды, если они не погасят задолженность в размере 1,38 млн рублей, сообщается в Telegram-канале "Черное и Белое".

Как рассказывают подписчики канала, объявления повесили на подъезды дома № 15 по улице 50 лет СССР.

«Уважаемые собственники. На вашем доме сложилась задолженность за коммунальные услуги в сумме 1 389 648 рублей! Предупреждаем, что сейчас решается вопрос об отключении всего дома от горячей воды и отопления, так как это задолженность перед генерирующей компанией. Из-за такого долга на ваш дом будет ограничена подача горячей воды и частично — отопления!» — говорится в объявлении.

В Барнауле жилой дом грозят отключить от отопления и воды / Фото: Telegram-канал "Черное и Белое".

В предупреждении подчеркнули, что "нельзя жить в тепле, пользоваться горячей водой и не платить за услуги". К жильцам обратились с убедительной просьбой погасить сложившуюся задолженность, иначе "в такое неспокойное время будут приниматься самые жесткие меры к неплательщикам".

«А при чем здесь добросовестные плательщики? Кто не платит, у того и отключайте», — возмущаются жители дома. 

Ранее юрист объяснил, за какой долг по ЖКХ могут отключить свет, газ и горячую воду. Отключение возможно при просрочке платежей свыше двух месяцев, но процедура требует предупреждений.

Семья получила квитанцию за ЖКУ / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

"Государство устранилось". Эксперт оценил идею роста цен на услуги управляющих компаний

Как заявил amic.ru специалист по ЖКХ, Минстрой принимает непопулярные меры вместо системной работы по изменению ситуации в "коммуналке"
НОВОСТИЭкономика

Барнаул ЖКХ долги отопление

Комментарии 37

Avatar Picture
Гость

12:40:41 18-02-2026

В то время когда наша страна ведёт войну с нацизмом и НАТО мы просто не имеем права вот так себя вести. Всё верно ответственность должна быть коллективной. Хорошо ведь когда дома батареи горячие, а что вы для этого сделали?

  -42 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:57 18-02-2026

Гость (12:40:41 18-02-2026) В то время когда наша страна ведёт войну с нацизмом и НАТО м... Мельниченко, залогинься!

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:42:38 18-02-2026

А как, простите, этот долг вообще накопился? Даже если предположить, что плата за отопление тысяч так десять ежемесячно была все время нонстоп, что само по себе нонсенс, это десяток лет неуплаты? А где была ресурсоснабжающая организация все это время?

  46 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:22 18-02-2026

Гость (12:42:38 18-02-2026) А как, простите, этот долг вообще накопился? Даже если предп...
Здесь возникает ещё один вопрос, а почему на обращении к жильцам не указан автор этого воззвания? Может мошенники перешли на новый способ развода кроликов...

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:26 18-02-2026

у кого квартира на 50 лет ссср, навряд ли завалялась полторашка.
почему не взыскивают через приказ - не понятно.
можно и через банкротство, там точно свои поймали бы.
только это поработать надо.
третировать остальных жильцов - сильно проще.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:48 18-02-2026

Через банкротство?
Вы предлагаете простить долги должнику?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:16:38 19-02-2026

Тем кто минусит - вы не понимаете сути банкротства.
Должнику списывают все долги.
А вот тем кому он должен, почти никогда и ничего не перечисляют.
И получается что должнику прощают 500 тысяч долгов, а управляющая компания или поставщик услуг так ничего и не получают.
У вас в доме есть такой, он один должен треть общедомового долга по данным УК, а по его данным он обанкротился и ничего и никому не должен. Свежие платежи вроде как оплачивает, а свои старые долги он всем простил.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

12:49:30 18-02-2026

обычно нормаьные управляющие вывешивают список с номерами квартир и суммой долга чтобы героев знали в лицо.
Может там просто у кого то квартрира от бабушки стоит 5 лет и не платит комуналку, а наследник в тюрьме, или за границей и т.п.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:58:00 18-02-2026

Юрий (12:49:30 18-02-2026) обычно нормаьные управляющие вывешивают список с номерами кв... запрещено вывешивать списки, может управляшке штраф прилететь

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:22 18-02-2026

гость (12:58:00 18-02-2026) запрещено вывешивать списки, может управляшке штраф прилетет... у нас еще в январе бумажка такая была. Или УК не в курсе или кто то так шутит - не могу сказать...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:40 18-02-2026

Юрий (12:49:30 18-02-2026) обычно нормаьные управляющие вывешивают список с номерами кв... А толку вывешивать? Я вывешивала, а они просто срывали и всё. Сейчас перешли в другую УК и их долг обнулился. К стати, неплательщики - юристы. Видать хорошие.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:43 18-02-2026

Сейчас то может и не отключат, а вот с началом отопительного сезона могут тепло не дать из за долгов. У нас был подобный случай. Быстренько все долги погасили и доже за злостных неплотельщиков.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей😎

13:05:11 18-02-2026

Толи ещë будет, всë впереди!!!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:09 18-02-2026

Какой то фейк, когда реальный долг, вывешивают конкретные квартиры. Зумеры балуются, объявления вешают, позвоните в ЖЭУ они объяснят

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:30 18-02-2026

Гость (13:19:09 18-02-2026) Какой то фейк, когда реальный долг, вывешивают конкретные кв... нет не угадали

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:19:16 18-02-2026

В Госдуме заявили, что ФАС начала проверку завышенных тарифов ЖКХ -вот проверят, так и заплатим.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:07 18-02-2026

Олег (13:19:16 18-02-2026) В Госдуме заявили, что ФАС начала проверку завышенных тарифо... Если проверить правильно-то жильцам надо будет денюжку вернуть!!!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:32:14 18-02-2026

Олег (13:19:16 18-02-2026) В Госдуме заявили, что ФАС начала проверку завышенных тарифо...
Уже проверили! Всё в порядке, превышений нет, объясняется сезонностью и изменениями в налоговом законодательстве. Получается, что повышать выше установленного уровня нельзя, но можно не замечать повышение выше установленного уровня, потому что другой закон вызвал это повышение.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:19 18-02-2026

Судиться надо было, а теперь срок исковой давности 3 года и остальные долги просто простят, если вообще с него что-то высудят.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:36:06 18-02-2026

Ну во-первых, отключать отопление запрещено законом. Во-вторых, взыскать долг можно только за три последних года (правда, при условии, что управляшка подаст в суд на должника, а должник заявит о пропуске срока исковой давности). В-третьих, не существует никакого коллективного (общедомового) долга, есть конкретные должники и иск (судебный приказ) должен быть предъявлен к каждому отдельно. Но это же сколько возиться надо! Куда как проще запилить вот такую страшилку-ультиматум - в расчете на то, что юридически безграмотные жильцы, испугавшись, скинутся да погасят долг. А сумму можно написать любую - буквально от фонаря, главное - чтоб люди испугались посильнее да забегали. А вообще-то, управляшке можно и предъявить за это безобразие!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:13:27 18-02-2026

Гость (13:36:06 18-02-2026) Ну во-первых, отключать отопление запрещено законом. Во-втор...
Нет никаких данных, что аФтором страшилки является УК. К тому же от страха больше денег не становится. Не припомню случая, когда от страха добросовестные плательщики добровольно скидывались для оплаты чьего-то долга. Но помню случай, когда УК, путём манипуляции с общедомовым голосованием, раскидывала долг пропорционально на всех и меняла тариф на услуги УК.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:45 18-02-2026

не может быть такая задолженность в 9-ке. Надо задолженность считать за 3 последние года. Исковая давность

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:46:44 18-02-2026

Там УК Эталон поэтому такие долги, самая худшая компания в Индустриальном районе, там скорее всего больше половины пеня.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:37 18-02-2026

Управляйка прекрасно знает, на какой кв. долг - все на ВЦ есть, который печатает квитанции, у бухов из управлякй есть удаленное рабочее место на ВЦ, т.ч. владеют информацией полностью, только в суды бегать не хотят, расчет на гнев соседей

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Маруся

14:08:06 18-02-2026

Управляющая компания не имеет права отключать это нарушает права соседей, оплачивающих квитанции. Это является нарушением закона. Отопление и холодное водоснабжение не могут отключить за неуплату вообще, так как это нарушает санитарные нормы, особенно в отопительный сезон.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Я не Бот

14:22:13 18-02-2026

Это просто прикол. Ничего не сказано про то, куда обращаться.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:44 18-02-2026

найти должника и набить морду

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:50:52 18-02-2026

Гость (14:28:44 18-02-2026) найти должника и набить морду...
Жизнь давно доказала, что в морду получат невиновные.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:12 18-02-2026

Гость (14:28:44 18-02-2026) найти должника и набить морду... Ага желательно всеми жильцами дома, чтобы ещё и уголовку поднять. Группой лиц , по предварительному сговору. Тогда не до отопления будет

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Миша

15:46:42 18-02-2026

Да такие неплательщики есть в любом доме. Я живу в многоквартирном доме много лет, есть одна квартира, в которой при моем заселении уже был долг тысяч 200, он постепенно рос и теперь составляет более 900 тыс. Управляющая компания регулярно вывешивает объявление о необходимости повышения долгов и толку ноль. Неужели за 15 лет, может, и больше, что они не платят, нельзя что-либо сделать?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:05:54 18-02-2026

Миша (15:46:42 18-02-2026) Да такие неплательщики есть в любом доме. Я живу в многоквар...
Не завидуйте, а лучше попробуйте не платить сами.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:39:11 18-02-2026

Гость (15:05:12 18-02-2026) Ага желательно всеми жильцами дома, чтобы ещё и уголовку под... Да чему завидовать,сидят в ветхих домах бомжатниках с хроническим недоремонтом

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:38:14 18-02-2026

Где колхоз- там разруха.
(С)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:39:56 18-02-2026

Гость (18:38:14 18-02-2026) Где колхоз- там разруха.(С)... Давно пора отменить колхоз и ввести договоры собственников с каждым поставщиком ресурсов и услуг отдельно. Например, как горэлектросеть. Сама разбирается со свои и платежами. Управляшка же пусть дворы метет и подъезды моет, рублей 200 с квартиры за их труды. Паспортные столы убрать из УК, регистрация только через полицию, они наведут порядок, да и сами будут знать, кто где.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:33:37 19-02-2026

Гость (21:39:56 18-02-2026) Давно пора отменить колхоз и ввести договоры собственников с... А кто за сети в доме будет отвечать? Думаете горсеть? Она скажет у меня договор с вами, а у вас провод в подъезде сосед порвал, вот как починит он так и вызывайте

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:00 19-02-2026

Гость (08:33:37 19-02-2026) А кто за сети в доме будет отвечать? Думаете горсеть? Она ск... Не путай теплое с круглым. Договоры бывают разные. Пропал свет, звонят в Горэлектросеть. Работники выезжают на спецмашине, ищут порывы, ремонтируют. Ты их ни разу не видел в Барнауле?)))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:17:00 19-02-2026

Ещё вариант. Управляющие компании практикуют схему присвоения средств собственников из сумм, которые должны перечислять тепловикам. Если через 3 года поставщики ресурсов не стребовали с управляшки долги, те просто оставляют деньги себе. То есть вполне возможно, что это долг управляющей компании, а не жителей. Теперь решили ещё раз «подстричь» собственников.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров