В Барнауле жилой дом грозят отключить от отопления и воды из-за чьего-то долга в 1,3 млн

Пообещали самые жесткие меры "в такое неспокойное время"

18 февраля 2026, 12:34, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru

В Барнауле жильцов многоквартирного дома предупредили об отключении отопления и горячей воды, если они не погасят задолженность в размере 1,38 млн рублей, сообщается в Telegram-канале "Черное и Белое".

Как рассказывают подписчики канала, объявления повесили на подъезды дома № 15 по улице 50 лет СССР.

«Уважаемые собственники. На вашем доме сложилась задолженность за коммунальные услуги в сумме 1 389 648 рублей! Предупреждаем, что сейчас решается вопрос об отключении всего дома от горячей воды и отопления, так как это задолженность перед генерирующей компанией. Из-за такого долга на ваш дом будет ограничена подача горячей воды и частично — отопления!» — говорится в объявлении.

В Барнауле жилой дом грозят отключить от отопления и воды / Фото: Telegram-канал "Черное и Белое".

В предупреждении подчеркнули, что "нельзя жить в тепле, пользоваться горячей водой и не платить за услуги". К жильцам обратились с убедительной просьбой погасить сложившуюся задолженность, иначе "в такое неспокойное время будут приниматься самые жесткие меры к неплательщикам".

«А при чем здесь добросовестные плательщики? Кто не платит, у того и отключайте», — возмущаются жители дома.

Ранее юрист объяснил, за какой долг по ЖКХ могут отключить свет, газ и горячую воду. Отключение возможно при просрочке платежей свыше двух месяцев, но процедура требует предупреждений.