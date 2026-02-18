Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы подала в суд на Анну Седокову

Идет разбирательство о разделе имущества

18 февраля 2026, 12:03, ИА Амител

Анна Седокова / Фото: vk.com/annsedokova

Родители латвийского баскетболиста Яниса Тиммы — Райтис и Аусма Тимма — вместе с его предыдущей супругой Саной Ошей инициировали судебное разбирательство против российской певицы Анны Седоковой. Как стало известно РИА Новости, в один из московских судов поступил иск о разделе совместно нажитого имущества.

Детали заявленных требований в официальных документах пока не раскрываются. В Хорошевском суде Москвы сообщили, что предварительная беседа по существу иска назначена на 2 марта 2026 года.

Трагическая гибель Яниса Тиммы произошла в декабре 2024 года в Москве. По данным следствия, спортсмен совершил самоубийство — иные версии произошедшего подтверждения не получили.

За свою карьеру Тимма выступал за ряд российских клубов, включая петербургский "Зенит", подмосковные "Химки" и казанский УНИКС.

Ранее в СМИ появлялась информация от адвоката семьи погибшего, Екатерины Гордон, которая охарактеризовала брачный контракт между Тиммой и Седоковой как "кабальный".

Гордон утверждала, что баскетболист вкладывал средства в недвижимость, оформленную не на его имя. Кроме того, сообщалось, что родственники пытались добиться возбуждения уголовного дела против певицы по статье о доведении до самоубийства, однако следственные органы отказали в возбуждении дела.

При этом ранее друзья Яниса Тиммы заявили, что его самоубийство могли подстроить. Они обратили внимание на предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы, которую провели в Латвии.