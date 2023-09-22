До +23 градусов. О погоде в Алтайском крае 22 сентября

Днем преимущественно без осадков. Местами в предгорьях небольшие дожди, грозы

22 сентября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +18 до +23 градусов ожидается в Алтайском крае днем 22 сентября. Соответствующий прогноз передали синоптики регионального Гидрометцентра.

Днем преимущественно без осадков. Местами в предгорьях небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 2-7 м/с, местами по западу порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +19 до +21 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер западный, 2-7 м/с.