Алтайские фермеры отправят часть урожая в новые регионы России, чтобы там «ели нашу кашу»

В Алтайском крае фермеры готовят первую партию зерна и различных круп для отправки в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Харьковскую области, сообщает региональное Заксобрание.

В состав 20-тонного груза войдут гречневая и пшённая крупы, «Геркулес», горох и другие каши, в том числе быстрого приготовления. Сейчас фермеры готовят документы и изучают способы сопровождения и доставки.

«Хотим, чтобы не только солдаты, которые пошли служить, ели нашу, алтайскую продукцию, но и жители новых территорий России», — подчеркнул депутат АКЗС Александр Дёмин.

Фермеры планируют на постоянной основе отправлять продуктовую помощь с Алтая в новые регионы.

Ранее amic.ru рассказал, как после референдума живёт Славяносербский район ЛНР, которому помогает Алтайский край.