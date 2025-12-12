"Это живой документ". Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем Конституции

Губернатор региона подчеркнул, что Основной Закон – это символ национального единства и уверенного движения в будущее

12 декабря 2025, 10:00, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем Конституции РФ, который отмечается 12 декабря.

В поздравлении отмечается, что День Конституции имеет особое значение для каждого жителя России, потому что Основной Закон – это прочный фундамент государственности, гарантия соблюдения национальных интересов и сохранения культурных традиций российского народа.