"Это живой документ". Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем Конституции
Губернатор региона подчеркнул, что Основной Закон – это символ национального единства и уверенного движения в будущее
12 декабря 2025, 10:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем Конституции РФ, который отмечается 12 декабря.
В поздравлении отмечается, что День Конституции имеет особое значение для каждого жителя России, потому что Основной Закон – это прочный фундамент государственности, гарантия соблюдения национальных интересов и сохранения культурных традиций российского народа.
«Принятие Конституции стало точкой отсчета новейшей истории России. В главном документе закреплены ключевые принципы развития нашей страны: верховенство закона, гарантия соблюдения прав и свобод граждан, уважение к человеку труда, забота о семьях, детях и пожилых, доступность образования и медицинской помощи, незыблемость границ и демократических основ российской государственности. Сегодня Конституция – это не просто свод норм и правил, а живой документ, отражающий общую волю граждан, символ национального единства, исторической преемственности и уверенного движения в будущее», – говорится в обращении.
Вот только цитирование Конституции уже приравнивают к дискредитации
"отражающий общую волю граждан"
Помним-помним, как мешки писем приходили с "общей волей граждан"
Интересно получается:
- Если ОНИ продавливают правки в Конституцию - это живой документ, это можно и нужно.
- Если кто-то не из НИХ предлагает поправки внести - считают это покушением на основы конституционного строя с соответствующими наказаниями и посадками.
Да, только что на почту пришло поздравление.
Гость (10:16:33 12-12-2025) Да, только что на почту пришло поздравление.... и смех, и грех, как говорится
Терешкову не забудьте поздравить.
Только от себя .
еще русалки и домовые есть, не знали что ли ))
Конституция - основа законов. Все законы должны приниматься на основе Конституции - не должны противоречить здравому смыслу, логике, принципам справедливости и записаны языком с однозначным толкованием. Жизненные ситуации выявляют ошибки, недостатки, поэтому Конституция должна быть "вечнозелёным древом с крепкими корнями, но живым, растущим и ухоженным садовниками".
Гость (11:57:37 12-12-2025) Конституция - основа законов. Все законы должны приниматься ... Я не просил увеличивать срок и два срока подряд. Это сделал ОН для себя.
Да там не только Конституция живой документ, судя по всяким делам Долиной и прочим ахтунгам - все документы живее друг друга.
конституцию, которую для нас написали забугорные специалисты.
Ну и в этой конституции природные богатства, за которые наши деды воевали в ВОВ, стали не народным, а олигархическим достоянием. Официально. С этим принимать поздравления?