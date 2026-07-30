Разбираем причины износа, признаки и роль технического обследования зданий и сооружений при планировании ремонта

30 июля 2026, 19:00, ИА Амител erid: 2W5zFH4n7z9

Износ здания. Трещина / Изображение создано с помощью нейросети "Гемини"

Со временем здание теряет первоначальные эксплуатационные свойства под действием нагрузок, влаги, перепадов температуры и естественного старения материалов. Этот процесс называют физическим износом. Его скорость зависит от качества строительства, условий эксплуатации, своевременности ремонта и состояния инженерных систем. Чем раньше удается обнаружить изменения, тем проще определить необходимые меры и избежать роста расходов. Разбираем роль технического обследования зданий и сооружений при планировании ремонта.

Что показывает обследование?

Получить достоверные данные позволяет техническое обследование зданий и сооружений. Специалисты изучают конструкции, фиксируют повреждения, проводят измерения и устанавливают факторы, которые влияют на дальнейшую эксплуатацию объекта. Результаты помогают собственнику определить приоритеты ремонта и обосновать решения по реконструкции или капитальному ремонту.

Что понимают под физическим износом здания?

Физический износ выражается в ухудшении характеристик конструкций и инженерных систем. Бетон покрывается трещинами, металлические элементы подвергаются коррозии, кирпичная кладка теряет прочность, кровельные материалы перестают защищать помещения от влаги. Одновременно снижается теплозащита ограждающих конструкций, изнашиваются трубопроводы, нарушается работа вентиляции и электроснабжения.

Состояние отдельных элементов может различаться. Например, фундамент и несущий каркас сохраняют достаточную прочность, тогда как кровля, фасад или внутренние сети уже требуют восстановления. Поэтому общий возраст объекта сам по себе не показывает фактическую степень износа. Для оценки нужны данные по каждой группе конструкций и систем.

Дефекты конструкций, требующие внимания:

трещины в стенах, перекрытиях, колоннах и местах сопряжения конструкций;

прогибы, перекосы, просадки и изменение геометрии отдельных элементов;

коррозия металла, разрушение защитного слоя бетона и оголение арматуры;

регулярные протечки, сырость, плесень и отслоение отделочных материалов;

снижение температуры в помещениях, перебои в работе отопления и других инженерных систем.

Каждый признак требует оценки в контексте конструктивной схемы объекта.

Почему визуальной оценки недостаточно?

Осмотр позволяет зафиксировать доступные повреждения, но часть процессов развивается внутри конструкций. Коррозия арматуры, пустоты в бетоне, скрытое увлажнение утеплителя и ослабление соединений могут долго оставаться незаметными. Кроме того, косметический ремонт способен временно скрыть трещины и следы протечек.

Техническое обследование дополняют измерением геометрических параметров, определением прочности материалов, тепловизионной съемкой, проверкой влажности и другими методами. Требования к получению данных для оценки технического состояния установлены ГОСТ 31937-2024.

Работа начинается со сбора проектной, исполнительной и эксплуатационной документации. Затем специалисты осматривают объект, составляют схемы расположения дефектов и определяют участки для измерений. При необходимости проводят локальные вскрытия, лабораторные испытания материалов и поверочные расчеты несущих конструкций.

Когда необходимо обследование здания и сооружения?

Проверку целесообразно проводить перед капитальным ремонтом, реконструкцией, изменением назначения помещений и установкой тяжелого оборудования. Она также требуется после пожара, затопления, аварии или длительного перерыва в эксплуатации. При покупке недвижимости технические данные помогают оценить будущие расходы и учесть их при обсуждении условий сделки.

Собственник получает системное представление о состоянии объекта: какие элементы сохраняют работоспособность, где развиваются повреждения и какие меры имеют первоочередное значение. Это позволяет распределить бюджет по степени риска, подготовить обоснованное задание на проектирование и контролировать последующие работы.

ООО "РЕКРО"

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