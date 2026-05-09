Где пройдет праздничный салют на 9 Мая в Барнауле?
Праздничные фейерверки в столице Алтайского края проведут на нескольких площадках
09 мая 2026, 12:24, ИА Амител
Алтайский край отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Барнауле в этот день на различных площадках проходят праздничные мероприятия, а яркой точкой этого дня станет салют. Причем пиротехнические шоу пройдут сразу в нескольких районах краевой столицы. Где, когда и во сколько можно будет увидеть салют, читайте на amic.ru.
Где в Барнауле запустят салют на 9 Мая?
Чтобы увидеть праздничный салют 9 мая, необязательно ехать в центр: фейерверки запустят одновременно в нескольких районах города.
Салюты прогремят в парках "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 12), "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149а), сквере имени Германа Титова, на площади перед Домом культуры "Южный" (ул. Чайковского, 21). А также на главной площадке, которой в этом году стала набережная Оби.
Во сколько начнется салют на День Победы в Барнауле?
Запуск красочных залпов на всех площадках начнется ровно в 22:00.
Команда amic.ru поздравляет всех с 81-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.
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