Где пройдет праздничный салют на 9 Мая в Барнауле?

Праздничные фейерверки в столице Алтайского края проведут на нескольких площадках

09 мая 2026, 12:24, ИА Амител

Праздничный салют в Барнауле в честь 80-летия Победы / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Алтайский край отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Барнауле в этот день на различных площадках проходят праздничные мероприятия, а яркой точкой этого дня станет салют. Причем пиротехнические шоу пройдут сразу в нескольких районах краевой столицы. Где, когда и во сколько можно будет увидеть салют, читайте на amic.ru.

Где в Барнауле запустят салют на 9 Мая?

Чтобы увидеть праздничный салют 9 мая, необязательно ехать в центр: фейерверки запустят одновременно в нескольких районах города.

Салюты прогремят в парках "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 12), "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149а), сквере имени Германа Титова, на площади перед Домом культуры "Южный" (ул. Чайковского, 21). А также на главной площадке, которой в этом году стала набережная Оби.

Во сколько начнется салют на День Победы в Барнауле?

Запуск красочных залпов на всех площадках начнется ровно в 22:00.

Команда amic.ru поздравляет всех с 81-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.