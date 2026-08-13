"Росводоканал Барнаул" восстановил благоустройство на 250 участках после ремонта сетей

С начала года подрядчики водоканала также привели в порядок 470 колодцев и тысячи квадратных метров асфальта и газона

13 августа 2026, 18:03, ИА Амител

"Росводоканал Барнаул" восстановил благоустройство / Фото: пресс-служба предприятия

С начала 2026 года подрядные организации "Росводоканал Барнаул" завершили благоустройство на 250 участках после ремонта водопроводных и канализационных сетей. В этот список вошли и 156 территорий, где бригады устраняли повреждения в осенне-зимний период.

Кроме того, специалисты отремонтировали 470 колодцев и обновили асфальт рядом с ними.

Всего после работ на коммуникациях подрядчики уложили более 11,5 тыс. квадратных метров асфальтового покрытия и восстановили около 18,2 тыс. квадратных метров газона, отметил начальник производства "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

По его словам, в первую очередь в порядок приводили территории рядом с социальными объектами, участки на красных линиях и основных городских дорогах. После этого бригады переходили на второстепенные проезды и придомовые территории.

"Росводоканал Барнаул" восстановил благоустройство / Фото: пресс-служба предприятия

При плановом ремонте и устранении аварий предприятие старается сократить ущерб для городского благоустройства.

"По завершении ремонтов восстанавливаем исходное благоустройство в полном объеме", — пояснил Дмитрий Власов.

И уточнил, что подрядчики придерживаются утвержденного графика и укладываются в запланированные сроки.

Напомним, параллельно барнаульский водоканал продолжает обновление самих коммунальных коммуникаций. С начала года в городе заменили и реконструировали почти 10 км сетей. Работы входят в производственную и инвестиционную программы предприятия.

До конца 2026 года "Росводоканал Барнаул" планирует обновить более 15 км водопроводных и канализационных коммуникаций.