Войска Барнаульского гарнизона прошли по площади Советов в День Победы
На кадрах запечатлена торжественная часть праздничного шествия
09 мая 2026, 11:28, ИА Амител
В центре Барнаула утром 9 мая наблюдаются перебои со связью во время праздничных мероприятий ко Дню Победы. Несмотря на сложности с мобильным интернетом и отправкой файлов, корреспондент amic.ru Александр Соколов смог передать в редакцию видео с прохождением войск Барнаульского гарнизона на площади Советов.
На кадрах запечатлена торжественная часть праздничного шествия в центре города. Военнослужащие Барнаульского гарнизона прошли по площади Советов в рамках мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Команда amic.ru поздравляет всех с 81-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.
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