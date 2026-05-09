Войска Барнаульского гарнизона прошли по площади Советов в День Победы

На кадрах запечатлена торжественная часть праздничного шествия

09 мая 2026, 11:28, ИА Амител

В центре Барнаула утром 9 мая наблюдаются перебои со связью во время праздничных мероприятий ко Дню Победы. Несмотря на сложности с мобильным интернетом и отправкой файлов, корреспондент amic.ru Александр Соколов смог передать в редакцию видео с прохождением войск Барнаульского гарнизона на площади Советов.

На кадрах запечатлена торжественная часть праздничного шествия в центре города. Военнослужащие Барнаульского гарнизона прошли по площади Советов в рамках мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Команда amic.ru поздравляет всех с 81-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.