В Барнауле вандалы сломали больше 50 деревьев в Изумрудном парке

Руководство написало заявление в правоохранительные органы

13 августа 2026, 18:30, ИА Амител

Поломанные деревья в Изумрудном парке / Фото: соцсети Владислава Вакаева

В ночь на 13 августа в парке "Изумрудный" поломали более 50 молодых деревьев в Изумрудном парке, сообщил его управляющий Владислав Вакаев.

Он предполагает, что здесь действовала группа. Вандалы повреждали насаждения в наименее просматриваемых участках парка, где пока нет системы видеонаблюдения. Руководство "Изумрудного" написало заявление в правоохранительные органы и анализирует записи видеокамер.

После того, как правоохранители зафиксируют ущерб, работники парка примут меры по спасению поврежденных деревьев.