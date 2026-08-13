В Барнауле вандалы сломали больше 50 деревьев в Изумрудном парке
Руководство написало заявление в правоохранительные органы
13 августа 2026, 18:30, ИА Амител
В ночь на 13 августа в парке "Изумрудный" поломали более 50 молодых деревьев в Изумрудном парке, сообщил его управляющий Владислав Вакаев.
Он предполагает, что здесь действовала группа. Вандалы повреждали насаждения в наименее просматриваемых участках парка, где пока нет системы видеонаблюдения. Руководство "Изумрудного" написало заявление в правоохранительные органы и анализирует записи видеокамер.
После того, как правоохранители зафиксируют ущерб, работники парка примут меры по спасению поврежденных деревьев.
«В связи с этим хочу обратиться к родителям, имеющих несовершеннолетних детей, с просьбой провести беседы на предмет недопущения подобных действий, которые могут иметь серьезные правовые последствия. Также хочу обратиться с просьбой к друзьям парка обращать внимание на подозрительных людей, повреждающих деревья и кустарники. Попытайтесь сфотографировать их и передать эту информацию в администрацию парка. Уверен, общими усилиями мы сможем спасти наш любимый парк от вандалов», — написал Владислав Вакаев в своих соцсетях.
18:49:09 13-08-2026
находить и ноги с руками ломать.
и от законных представителей не принимать никаких заявлений, принципиально.
19:22:19 13-08-2026
Трагати (18:49:09 13-08-2026) находить и ноги с руками ломать.и от законных представит...
а конкретики накиньте на вентилятор !!!
искать будите По лицу ?
по ip ?
...
20:27:47 13-08-2026
Шинник (19:22:19 13-08-2026) а конкретики накиньте на вентилятор !!!искать будите... Будить не надо, надо искать
19:27:32 13-08-2026
Трагати (18:49:09 13-08-2026) находить и ноги с руками ломать.и от законных представит... Тут вы не совсем правы. Их просто надо отлавливать и стерилизовать вместе с родителями, чтобы не плодили уродов.
09:03:56 14-08-2026
Трагати (18:49:09 13-08-2026) находить и ноги с руками ломать.и от законных представит... заставить родителей вместе с уродами высади взамен 100 деревьев
своими руками
18:55:48 13-08-2026
обратиться к сотовым операторам и попросить предоставить номера всех абонентов находящиеся в этом районе ...
.................
19:07:16 13-08-2026
Камеры, камеры, камеры….
19:23:32 13-08-2026
Гость (19:07:16 13-08-2026) Камеры, камеры, камеры…....
молодой человек, на вид 13-25 лет
Был одет в ...
................
ещё объявление с фотографией расклей ...
07:26:18 14-08-2026
Шинник (19:23:32 13-08-2026) молодой человек, на вид 13-25 летБыл одет в ...... Зачем мне, человеку, неимеющему отношения к парку, что-то расклеивать, что бы ЧТО? Кому надо пусть…
19:16:44 13-08-2026
надо пальцы ломать по количеству сломанных веток
19:24:32 13-08-2026
Гость (19:16:44 13-08-2026) надо пальцы ломать по количеству сломанных веток...
двое их было...
надо ещё где-то пальцы взять для переломов ...
17:19:31 14-08-2026
Гость (19:16:44 13-08-2026) надо пальцы ломать по количеству сломанных веток... Будете палачом, если призовут быть им?
19:36:46 13-08-2026
Остатки быдла пытаются диктовать свою волю. С быдлом решать вопрос однозначно - стройки или к американскому фермеру.Пусть занимаются общественно-полезным трудом, хотя такого при капитализме в принципе быть не может. Даже малкйшее движение рук с лопатой должно циФровизоваться и оплачиваться достойно.
20:27:43 13-08-2026
Горожанин. (19:36:46 13-08-2026) Остатки быдла пытаются диктовать свою волю. С быдлом решать ... Мало патрулей,смешные наказания. Быдло должно стоять в стойле,а не куражиться
06:52:52 14-08-2026
Горожанин. (19:36:46 13-08-2026) Остатки быдла пытаются диктовать свою волю. С быдлом решать ... потому что нет пионеров,дружинников и,, зелёного патруля".
19:48:56 13-08-2026
Гость (19:27:32 13-08-2026) Тут вы не совсем правы. Их просто надо отлавливать и стерили...
деревья росли по 15 лет, а эти нелюди - просто их убили.
никакого осознание ценности жизни.
у меня вся квартира крупномерами уставлена - представить не могу, как можно живое убить
06:48:32 14-08-2026
Трагати (19:48:56 13-08-2026) деревья росли по 15 лет, а эти нелюди - просто их убили.... судя по нику-ты самый мирный в вавилон5.
20:28:16 13-08-2026
В новой высоте нашли того кто спилил сосны которые впоследствии высаживал франк?
20:45:39 13-08-2026
У таких и родители хвалятся, как они хулиганили в детстве. А дети слушают и впитывают это от своих же родителей. Подобное плодит подобное.
21:44:39 13-08-2026
Да что за ублюдки то такие. Для людей ведь стараются делают. Ничего святого
05:52:50 14-08-2026
Пацанам от гормонов ку-ку ху рвет, такое бывает к сожалению. Особенно когда предки днями напролет лишь вкалывают. Мы когда первые фильмы с вандамом и брюсли увидели тоже деревья в парке били, сейчас стыдно. Своим детям конечно объясняем глупость таких проявлений.
10:40:16 14-08-2026
Гость (05:52:50 14-08-2026) Пацанам от гормонов ку-ку ху рвет, такое бывает к сожалению.... перечитайте что вы написали. Мои глаза закровоточили. Какие-то "ку-ку" и "ху", брусли" - это что? вандам - это вы так "вандал" пишете?
Рассуждаем тут о детях-вандалах, а вы и сами недалеко ушли с таким уровнем грамотности.
11:00:03 14-08-2026
Гость (10:40:16 14-08-2026) перечитайте что вы написали. Мои глаза закровоточили. Какие-... Я не он, но и то понял, что "вандам" - это Жан Клод Ван Дамм, а "брюсли" - это Брюс Ли. Но в целом, согласен с вами.
11:45:10 14-08-2026
Гость (10:40:16 14-08-2026) перечитайте что вы написали. Мои глаза закровоточили. Какие-... Всё вы понимаете) Накидать вам историй как типа очень воспитанные грамотные чужие семьи цинично рушат, и вообще за чужой счёт кайфуют? Лучше бы на деревьях пар выпустили в своё время...
20:19:08 14-08-2026
Гость (05:52:50 14-08-2026) Пацанам от гормонов ку-ку ху рвет, такое бывает к сожалению.... Зачем деревья-то? Мы на стене удары отрабатывали. Деревья жалко было.
05:56:34 14-08-2026
Быдло были, есть и будут при любой власти, в любой стране, в любом народе. По природе они не могут жить когда вокруг красиво и ухожено. Им комфортно, когда вокруг помойка, вот и создают свой дизайн.( Если поймают, получим вопрос "А чё мы такого плохого сделали?"
15:21:12 14-08-2026
ВВП (05:56:34 14-08-2026) Быдло были, есть и будут при любой власти, в любой стране, в... Не, не так, а так: "А чё такого?"
06:28:26 14-08-2026
Ищи, кому выгодно. Сейчас нет такой безбашенной молодёжи, как в 90-е. Или сам директор заказал, или кто выполнял подряд на высадку этих деревьев (не прижились, а деньги освоены), или тот, кто получит договор на новую посадку деревьев и корчевание сломанных.
06:50:58 14-08-2026
Гость (06:28:26 14-08-2026) Ищи, кому выгодно. Сейчас нет такой безбашенной молодёжи, ка... как вариант и такое возможно.
12:13:23 14-08-2026
Гость (06:28:26 14-08-2026) Ищи, кому выгодно. Сейчас нет такой безбашенной молодёжи, ка... Действительно, очень похоже на спланированную акцию с неизвестными целями. Малолетки на кураже могли сломать несколько кустов, случается такой идиотизм. Но чтобы пятьдесят деревьев... Чтобы не попасть под камеры...
08:54:09 14-08-2026
если дерево здоровое то если ствол сломан оно не засохнет. Новый стволик от корня рядом даст или ветка ниже в ствол пойдет. Главное сейчас это полить и удобрения этим деревьям подсыпать
09:03:01 14-08-2026
вот мрази...
как же жалко а
09:43:10 14-08-2026
Ужас! Впрочем в других парках дела не лучше. В парке "Эдельвейс" около магазина "Магнит" вырубили 5 лиственниц, ели и пихты "обстригли" как овец. Весь парк в немыслимых заборах. Что они там прячут?
13:01:55 14-08-2026
Нужны такие законы и условия ,чтобы у подобных негодяев земля горела под ногами.А у нас всё либеральненько и толерантно.Интересно,чтобы было таким экспонатам не у нас ,а ,например,в Германии?
14:43:50 14-08-2026
Афиноген (13:01:55 14-08-2026) Нужны такие законы и условия ,чтобы у подобных негодяев земл... У нас как будто зеленый свет им. Даже за парковку на газонах не штрафуют
15:43:16 14-08-2026
ну вот что делать, если судя по событию - не нужен барнаульцам тут красивый парк. А нужен на этом месте полигон мусоросвалки или питомник волкособов
09:45:27 15-08-2026
Какие беседы ?! Камеры ставьте, символическую плату за вход делайте. Подрбное отребье даже символическая плата от посещения парка отпугнет.