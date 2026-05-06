Герой России Константин Молчанов идет на предварительное голосование от "Единой России"

Он планирует участвовать в выборах депутатов АКЗС

06 мая 2026, 16:00, ИА Амител

Константин Молчанов / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В Алтайском крае продолжается отбор кандидатов в депутаты Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС). Желание участвовать в предварительном голосовании партии "Единая Россия" уже выразили сотни человек. Среди них – Герой России, гвардии младший лейтенант Константин Молчанов. Он выдвигается на выборы депутатов АКЗС.

До начала частичной мобилизации в 2022 году Константин Молчанов трудился в Барнаульском ДСУ №4. В зоне боевых действий он служил в составе танкового экипажа. В начале 2024 года Константин Молчанов совместно с боевым товарищем Виталием Зикратьевым обеспечивал огневую поддержку штурмовых групп. Они успешно ликвидировали две пулеметные огневые точки и одну бронированную боевую машину. Это позволило российским войскам продвинуться вперед и захватить важные вражеские позиции.

Обоих бойцов удостоили не только высокого звания Героя России, но и наградили медалями "За отвагу", Суворова и "За службу в танковых войсках".

Напомним, выдвижение кандидатов в рамках внутрипартийного голосования продлится до 14 мая 2026 года. Регистрация избирателей завершится 29 мая. Голосование для жителей региона пройдет с 25 по 31 мая. На данный момент количество желающих принять участие в предварительном голосовании (в Госдуму и АКЗС) перевалило за четыре сотни. Всего оргкомитет получил 427 заявок. Из них успешно зарегистрировали 409 кандидатов.