Госдума урегулирует споры из-за номерных рамок
Инициатива призвана защитить автомобилистов от необоснованных штрафов при использовании стандартных креплений, в том числе магнитных рамок
09 июня 2026, 13:36, ИА Амител
Водителям, использующим различные крепления для номерных знаков, станет проще отстаивать свою правоту. Депутаты Государственной Думы считают, что действующие правила не всегда четко различают устройства для сокрытия номеров и обычные крепежные элементы. Это приводит к спорам при привлечении водителей к ответственности, пишет Life.ru.
Парламентская группа, возглавляемая Ярославом Ниловым, разработала законопроект и внесла его на рассмотрение правительства. Документ уточняет ответственность за использование устройств на номерах автомобилей.
«В настоящее время за использование устройств для скрытия номеров, например, автоматических шторок и откидных рамок, предусмотрены строгие санкции, вплоть до лишения прав. Однако закон иногда карает и тех, кто использует магнитные рамки, хотя магнит является всего лишь крепежом», — сообщает издание.
По мнению депутата, закон допускает неточности. Вопросы возникают даже к креплениям, которые не меняют и не скрывают регистрационный знак во время движения, но становятся причиной разбирательств и судебных споров.
«Одно дело — умышленное использование устройств для сокрытия номеров, за что ответственность остается. Другое дело — крепежные элементы, которые не скрывают номер в движении, но вызывают административные дела и судебные споры», — подчеркнул парламентарий.
Законопроект предлагает изменить статью 12.2 КоАП РФ, запретив использование только тех устройств, которые скрывают, изменяют или маскируют государственный регистрационный знак в движении.
Ранее сообщалось, что в МВД опровергли планы ввести запрет на эксплуатацию авто с правым рулем.
13:49:19 09-06-2026
Лижбы что то запрятить другого у них просто нет!
14:20:49 09-06-2026
да у нас ПДД даже никто не контролирует!!! анархия! а вы про какие-то рамки!! есдят БЕЗ номеров, БЕЗ прав, БЕЗ сигналов световых! посмотрите что от бесконтролья творится на дорогах! сколько не доживет до Зимы, десятки!!!
14:55:15 09-06-2026
Гость (14:20:49 09-06-2026) да у нас ПДД даже никто не контролирует!!! анархия! а вы про... Лишь бы ныть и хаять.
16:36:30 09-06-2026
Какой государственный номер имел государственный мерседес Дона Карлионе и на каком основании ему эти цифры 001 присвоены? Я усматриваю в этом кумовство и коррупцию, получать номерные знак не по порядку, а по договорённости. Пока таких мафиози на чистую воду не выведут - не будет хорошо в стране Италии. Нужно всех с красивыми номерами в проработку пускать - там такие схемы вылезут и такие деньги. А это взятки по сути.