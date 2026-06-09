Инициатива призвана защитить автомобилистов от необоснованных штрафов при использовании стандартных креплений, в том числе магнитных рамок

09 июня 2026, 13:36, ИА Амител

Рамка для номера авто / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Водителям, использующим различные крепления для номерных знаков, станет проще отстаивать свою правоту. Депутаты Государственной Думы считают, что действующие правила не всегда четко различают устройства для сокрытия номеров и обычные крепежные элементы. Это приводит к спорам при привлечении водителей к ответственности, пишет Life.ru.

Парламентская группа, возглавляемая Ярославом Ниловым, разработала законопроект и внесла его на рассмотрение правительства. Документ уточняет ответственность за использование устройств на номерах автомобилей.

«В настоящее время за использование устройств для скрытия номеров, например, автоматических шторок и откидных рамок, предусмотрены строгие санкции, вплоть до лишения прав. Однако закон иногда карает и тех, кто использует магнитные рамки, хотя магнит является всего лишь крепежом», — сообщает издание.

По мнению депутата, закон допускает неточности. Вопросы возникают даже к креплениям, которые не меняют и не скрывают регистрационный знак во время движения, но становятся причиной разбирательств и судебных споров.

«Одно дело — умышленное использование устройств для сокрытия номеров, за что ответственность остается. Другое дело — крепежные элементы, которые не скрывают номер в движении, но вызывают административные дела и судебные споры», — подчеркнул парламентарий.

Законопроект предлагает изменить статью 12.2 КоАП РФ, запретив использование только тех устройств, которые скрывают, изменяют или маскируют государственный регистрационный знак в движении.

Ранее сообщалось, что в МВД опровергли планы ввести запрет на эксплуатацию авто с правым рулем.