В МВД опровергли планы ввести запрет на эксплуатацию авто с правым рулем

Речь идет о проведении просветительской работы с водителями

30 июля 2025, 09:00, ИА Амител

Руль. Автомобиль / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

МВД РФ опровергло информацию о том, что в России планируют ввести запрет на покупку, продажу и эксплуатацию праворульных автомобилей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в России планируют запретить праворульные авто в рамках проекта Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. По словам Волк, такие публикации не соответствуют действительности.

"Акцент планируется сделать на проведении соответствующей просветительской работы с водителями автомобилей данной категории, а также на механизмах взаимной адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры с учетом особенностей установленного порядка дорожного движения", — прокомментировала ситуацию официальный представитель МВД.

Она призвала журналистов и блогеров вникать в содержание нормативных правовых актов и не допускать их неверного толкования.