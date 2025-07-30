В МВД опровергли планы ввести запрет на эксплуатацию авто с правым рулем
Речь идет о проведении просветительской работы с водителями
30 июля 2025, 09:00, ИА Амител
МВД РФ опровергло информацию о том, что в России планируют ввести запрет на покупку, продажу и эксплуатацию праворульных автомобилей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в России планируют запретить праворульные авто в рамках проекта Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. По словам Волк, такие публикации не соответствуют действительности.
"Акцент планируется сделать на проведении соответствующей просветительской работы с водителями автомобилей данной категории, а также на механизмах взаимной адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры с учетом особенностей установленного порядка дорожного движения", — прокомментировала ситуацию официальный представитель МВД.
Она призвала журналистов и блогеров вникать в содержание нормативных правовых актов и не допускать их неверного толкования.
09:09:07 30-07-2025
это жжж не спроста.
очень хочется дохлой лошади из тольятти сделать очередной царский подарок.
но очень страшно - люди и так озлоблены
09:19:58 30-07-2025
Просто уберите пошлины и сборы с подержанных автомобилей из Японии, и народ сам разберётся что ему покупать.
А из Тольятти можно сделать зоопарк например. Или Музей Автомобильного Pyко}!{опства под открытым небом. Вход сделать 500 000р за билет. От желающих отбоя не будет, как и сейчас на продукцию Автоваза.
09:21:55 30-07-2025
Ну да у нас ведь с правым рулём ездят не просвещенные и неадаптированные.
Они обычно любят статистику, так вот если сравнивать, смертность и т.д в ВАЗе и праворульках . То первых вообще можно приподнять к экстремистам
09:23:07 30-07-2025
Да эту тему начали мусолить еще лет 15 назад.
09:40:41 30-07-2025
Гость (09:23:07 30-07-2025) Да эту тему начали мусолить еще лет 15 назад. ... Помню при введении драконовских пошлин приморские население заволновалось, но туда быстро приехали силовики из других регионов (на местных силовиков надежды не было), отбуцкали протестующих дубинакми, и население тут же перестало волноваться. Потому что при волнении начинают болеть бока и спина.
09:37:32 30-07-2025
Мне пофиг. У меня ЗАЗ-967 ТПК.
09:44:41 30-07-2025
Гость (09:37:32 30-07-2025) Мне пофиг. У меня ЗАЗ-967 ТПК.... А разве на нем есть руль а не штурвал?
09:46:58 30-07-2025
Гость (09:37:32 30-07-2025) Мне пофиг. У меня ЗАЗ-967 ТПК.... ПР? японская сборка? не бит не крашен? один хозяин? родная резина?
09:59:49 30-07-2025
Musik (09:46:58 30-07-2025) ПР? японская сборка? не бит не крашен? один хозяин? родная р... у этой байды руль по центру
10:56:53 30-07-2025
Гость (09:37:32 30-07-2025) Мне пофиг. У меня ЗАЗ-967 ТПК.... Лютая проходимость!!!!!!
11:06:45 30-07-2025
Гость (10:56:53 30-07-2025) Лютая проходимость!!!!!!... пусть на операцию отдаст
09:19:46 01-08-2025
Гость (10:56:53 30-07-2025) Лютая проходимость!!!!!!... На уровне ЛуАза, не более.
11:40:19 30-07-2025
Гость (09:37:32 30-07-2025) Мне пофиг. У меня ЗАЗ-967 ТПК.... Это же недружественный авто...
09:51:23 30-07-2025
Ну и зря. Пусть бы любители криворулек ехали жить к азиатам.
10:05:36 30-07-2025
В Казахстане запретили и всё. И всё. Никаких волнений. Нельзя в стране с правым рулем регистрировать. Чем же они руководствуются? Неужели безопасностью?
10:38:55 30-07-2025
Гость (10:05:36 30-07-2025) В Казахстане запретили и всё. И всё. Никаких волнений. Нельз... Так это же в цивилизованном Казахстане.
10:50:40 30-07-2025
Гость (10:05:36 30-07-2025) В Казахстане запретили и всё. И всё. Никаких волнений. Нельз... Тоталитарный режим. Зря помогли подавить волнение, надо было позволить протестующим скинуть тирана.
Вон в том же Туркменистане запретили чёрные машины. Тоже тоталитарный режим.
12:04:58 30-07-2025
Гость (10:05:36 30-07-2025) В Казахстане запретили и всё. И всё. Никаких волнений. Нельз...
Так в Казахстане нет утиля, как у нас, и Автотаза тоже нет. Пока ещё можно жить.
12:54:45 30-07-2025
Гость (12:04:58 30-07-2025) Так в Казахстане нет утиля, как у нас, и Автотаза тоже н... Казахстан не признал Крым российским, а значит он занимает враждебную нам политическую позицию.
13:17:54 30-07-2025
Гость (12:04:58 30-07-2025) Так в Казахстане нет утиля, как у нас, и Автотаза тоже н... Есть
16:31:52 30-07-2025
Гость (12:04:58 30-07-2025) Так в Казахстане нет утиля, как у нас, и Автотаза тоже н... гугл в помощь.