НОВОСТИТранспорт

В МВД опровергли планы ввести запрет на эксплуатацию авто с правым рулем

Речь идет о проведении просветительской работы с водителями

30 июля 2025, 09:00, ИА Амител

Руль. Автомобиль / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Руль. Автомобиль / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

МВД РФ опровергло информацию о том, что в России планируют ввести запрет на покупку, продажу и эксплуатацию праворульных автомобилей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. 

Ранее в СМИ появились сообщения, что в России планируют запретить праворульные авто в рамках проекта Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. По словам Волк, такие публикации не соответствуют действительности. 

"Акцент планируется сделать на проведении соответствующей просветительской работы с водителями автомобилей данной категории, а также на механизмах взаимной адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры с учетом особенностей установленного порядка дорожного движения", — прокомментировала ситуацию официальный представитель МВД. 

Она призвала журналистов и блогеров вникать в содержание нормативных правовых актов и не допускать их неверного толкования.

Транспорт Авто полиция

Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

09:09:07 30-07-2025

это жжж не спроста.
очень хочется дохлой лошади из тольятти сделать очередной царский подарок.
но очень страшно - люди и так озлоблены

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
крыс

09:19:58 30-07-2025

Просто уберите пошлины и сборы с подержанных автомобилей из Японии, и народ сам разберётся что ему покупать.
А из Тольятти можно сделать зоопарк например. Или Музей Автомобильного Pyко}!{опства под открытым небом. Вход сделать 500 000р за билет. От желающих отбоя не будет, как и сейчас на продукцию Автоваза.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:55 30-07-2025

Ну да у нас ведь с правым рулём ездят не просвещенные и неадаптированные.
Они обычно любят статистику, так вот если сравнивать, смертность и т.д в ВАЗе и праворульках . То первых вообще можно приподнять к экстремистам

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:23:07 30-07-2025

Да эту тему начали мусолить еще лет 15 назад.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:41 30-07-2025

Гость (09:23:07 30-07-2025) Да эту тему начали мусолить еще лет 15 назад. ... Помню при введении драконовских пошлин приморские население заволновалось, но туда быстро приехали силовики из других регионов (на местных силовиков надежды не было), отбуцкали протестующих дубинакми, и население тут же перестало волноваться. Потому что при волнении начинают болеть бока и спина.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:32 30-07-2025

Мне пофиг. У меня ЗАЗ-967 ТПК.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:41 30-07-2025

Гость (09:37:32 30-07-2025) Мне пофиг. У меня ЗАЗ-967 ТПК.... А разве на нем есть руль а не штурвал?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:46:58 30-07-2025

Гость (09:37:32 30-07-2025) Мне пофиг. У меня ЗАЗ-967 ТПК.... ПР? японская сборка? не бит не крашен? один хозяин? родная резина?

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:59:49 30-07-2025

Musik (09:46:58 30-07-2025) ПР? японская сборка? не бит не крашен? один хозяин? родная р... у этой байды руль по центру

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:53 30-07-2025

Гость (09:37:32 30-07-2025) Мне пофиг. У меня ЗАЗ-967 ТПК.... Лютая проходимость!!!!!!

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:45 30-07-2025

Гость (10:56:53 30-07-2025) Лютая проходимость!!!!!!... пусть на операцию отдаст

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:46 01-08-2025

Гость (10:56:53 30-07-2025) Лютая проходимость!!!!!!... На уровне ЛуАза, не более.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:19 30-07-2025

Гость (09:37:32 30-07-2025) Мне пофиг. У меня ЗАЗ-967 ТПК.... Это же недружественный авто...

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:23 30-07-2025

Ну и зря. Пусть бы любители криворулек ехали жить к азиатам.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:36 30-07-2025

В Казахстане запретили и всё. И всё. Никаких волнений. Нельзя в стране с правым рулем регистрировать. Чем же они руководствуются? Неужели безопасностью?

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:55 30-07-2025

Гость (10:05:36 30-07-2025) В Казахстане запретили и всё. И всё. Никаких волнений. Нельз... Так это же в цивилизованном Казахстане.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:40 30-07-2025

Гость (10:05:36 30-07-2025) В Казахстане запретили и всё. И всё. Никаких волнений. Нельз... Тоталитарный режим. Зря помогли подавить волнение, надо было позволить протестующим скинуть тирана.
Вон в том же Туркменистане запретили чёрные машины. Тоже тоталитарный режим.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:04:58 30-07-2025

Гость (10:05:36 30-07-2025) В Казахстане запретили и всё. И всё. Никаких волнений. Нельз...
Так в Казахстане нет утиля, как у нас, и Автотаза тоже нет. Пока ещё можно жить.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:45 30-07-2025

Гость (12:04:58 30-07-2025) Так в Казахстане нет утиля, как у нас, и Автотаза тоже н... Казахстан не признал Крым российским, а значит он занимает враждебную нам политическую позицию.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:54 30-07-2025

Гость (12:04:58 30-07-2025) Так в Казахстане нет утиля, как у нас, и Автотаза тоже н... Есть

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:52 30-07-2025

Гость (12:04:58 30-07-2025) Так в Казахстане нет утиля, как у нас, и Автотаза тоже н... гугл в помощь.

  18 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров