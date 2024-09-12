Илон Маск оценил разрешение США Украине бить вглубь России
По его словам, это шаг к новой мировой войне
12 сентября 2024, 18:30, ИА Амител
Бизнесмен Илон Маск / Кадр из видео
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал планы разрешить Украине бить вглубь России, которые есть у США, шагом к третьей мировой войне. Об этом он написал на своей странице в X.
Он прокомментировал публикацию о том, что третья мировая война в действительности началась давно, однако Запад все еще отказывается заявить об этом.
"Это, безусловно, шаг в этом направлении", – написал Маск.
Напомним, что ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков оценил планы разрешить ВСУ бить вглубь России. По его словам, это решение приведет к дальнейшей эскалации.
21:24:47 12-09-2024
Вот вам и третья "крайняя" мировая война.США должна понимать ,что РФ это непобедимая страна.
22:41:12 12-09-2024
гость (21:24:47 12-09-2024) Вот вам и третья "крайняя" мировая война.США должна понимать...
Если СССР 70 лет был стоял на глиняных ногах, то РФ вот уже 30 лет встаёт с коленей
07:20:58 13-09-2024
Гость (19:19:34 12-09-2024) Долг платежом красен. Отвечать ударом на удар - священное пр... к тебе уже выехали, никуда не уходи
08:35:33 13-09-2024
это шаг к новой мировой войне -- да ну нафиг, это чисто красная линия
09:43:13 13-09-2024
И Маску страшно.
13:04:00 13-09-2024
И какого чёрта им там не хватает ,не понимаю.Имеют территории,имеют производство-живи ,не рыпайся.Нет ,они на протяжении всей истории рвутся сюда за лакомым куском.Не даёт покоя идея мирового господства?Так она призрачна и несбыточна.Думаю населению этих стран надо более активно противостоять дурацкой политике их правительств,так как эти горькие плоды придётся пожинать прежде всего рядовым гражданам.