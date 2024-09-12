Илон Маск оценил разрешение США Украине бить вглубь России

По его словам, это шаг к новой мировой войне

12 сентября 2024, 18:30, ИА Амител

Бизнесмен Илон Маск / Кадр из видео

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал планы разрешить Украине бить вглубь России, которые есть у США, шагом к третьей мировой войне. Об этом он написал на своей странице в X.

Он прокомментировал публикацию о том, что третья мировая война в действительности началась давно, однако Запад все еще отказывается заявить об этом.

"Это, безусловно, шаг в этом направлении", – написал Маск.

Напомним, что ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков оценил планы разрешить ВСУ бить вглубь России. По его словам, это решение приведет к дальнейшей эскалации.