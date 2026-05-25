Количество предполагаемых заражений вирусом Эбола перевалило за 900

Гендиректор ВОЗ заявил, что военные конфликты в ДРК серьезно осложняют борьбу с распространением заболевания

25 мая 2026, 09:32, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсетях сообщил, что число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900. Из них подтвержденных — 101, сообщает "Абзац".

«Более 900 предполагаемых случаев было выявлено на данном этапе, включая 101 подтвержденный случай», — написал Гебрейесус.

Глава ВОЗ особо отметил трудности в борьбе с распространением болезни в Демократической Республике Конго, подчеркнув, что военные столкновения между повстанцами и правительственными силами серьезно мешают решению проблемы.

Ранее россиянам рассказали, насколько вероятен завоз вируса Эболы.