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Количество предполагаемых заражений вирусом Эбола перевалило за 900

Гендиректор ВОЗ заявил, что военные конфликты в ДРК серьезно осложняют борьбу с распространением заболевания

25 мая 2026, 09:32, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru
Медицинские маски / Фото: amic.ru

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсетях сообщил, что число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900. Из них подтвержденных — 101, сообщает "Абзац".

«Более 900 предполагаемых случаев было выявлено на данном этапе, включая 101 подтвержденный случай», — написал Гебрейесус.

Глава ВОЗ особо отметил трудности в борьбе с распространением болезни в Демократической Республике Конго, подчеркнув, что военные столкновения между повстанцами и правительственными силами серьезно мешают решению проблемы.

Ранее россиянам рассказали, насколько вероятен завоз вируса Эболы.

       

Комментарии 2

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Гость

11:12:07 25-05-2026

вы мне вот что скажите. у нас в аэропортах проверяют прилетевших сюда из жарких стран отпускников? или на это ****??? они ведь если больными окажутся разносить везде по городу пойдут

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Гость

13:14:01 25-05-2026

Гость (11:12:07 25-05-2026) вы мне вот что скажите. у нас в аэропортах проверяют прилете... Ага, примерно как и с ковидом было, кто бы их проверял.

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