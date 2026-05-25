Количество предполагаемых заражений вирусом Эбола перевалило за 900
Гендиректор ВОЗ заявил, что военные конфликты в ДРК серьезно осложняют борьбу с распространением заболевания
25 мая 2026, 09:32, ИА Амител
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсетях сообщил, что число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900. Из них подтвержденных — 101, сообщает "Абзац".
«Более 900 предполагаемых случаев было выявлено на данном этапе, включая 101 подтвержденный случай», — написал Гебрейесус.
Глава ВОЗ особо отметил трудности в борьбе с распространением болезни в Демократической Республике Конго, подчеркнув, что военные столкновения между повстанцами и правительственными силами серьезно мешают решению проблемы.
Ранее россиянам рассказали, насколько вероятен завоз вируса Эболы.
11:12:07 25-05-2026
вы мне вот что скажите. у нас в аэропортах проверяют прилетевших сюда из жарких стран отпускников? или на это ****??? они ведь если больными окажутся разносить везде по городу пойдут
13:14:01 25-05-2026
Гость (11:12:07 25-05-2026) вы мне вот что скажите. у нас в аэропортах проверяют прилете... Ага, примерно как и с ковидом было, кто бы их проверял.