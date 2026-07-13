Ротации связаны не с отдельными просчетами, а с более масштабными трудностями: внутренними разногласиями в украинской власти и давлением со стороны зарубежных партнеров

13 июля 2026, 11:32, ИА Амител

Владимир Зеленский и Юлия Свириденко / Фото: пресс-служба Юлии Свириденко

По мнению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, решение Владимира Зеленского о смене кабинета министров и отставке премьер-министра Юлии Свириденко обусловлено стремлением контролировать внешние финансовые потоки, сообщает ТАСС.

Мирошник утверждает, что в Киеве происходит обновление правительства в надежде на получение новых финансовых ресурсов. По его словам, Свириденко отправляется в США на должность посла, что он воспринимает как своего рода почетную ссылку. Мирошник считает, что за время своей работы на посту премьер-министра Свириденко не достигла значительных успехов, но и не вызывала у Зеленского опасений своими амбициями. Именно поэтому ее отправляют в Вашингтон, а не привлекают к ответственности.

«Кадровые перестановки были инициированы под давлением внешних сил. Это связано с необходимостью избавиться от наследия Андрея Ермака, который стал символом коррупции. Новые назначения направлены на замену министров в соответствии с предложениями нового премьер-министра, в то время как ключевые должности в МИД и Минобороны останутся за Зеленским», — заключил посол.

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